Как провести отпуск в столице: полный гайд

Наш обзор для тех, кто хочет открыть для себя любимый город с новых сторон и почувствовать туристом и для тех, кто приехал в Москву из других мест.

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Недавно в обиходе появился термин staycation, то есть люди устраивают себе отпуск, далеко не уезжая, изучают свой город и его окрестности. Подобное явление зародилось еще во времена пандемии, а сейчас тренд, несмотря на то, что возможностей путешествий стало больше, набирает обороты. Ведь оказывается даже свой город можно изучать долго и интересно. Особенно, это касается Москвы.

Своим опытом каникул в столице делится главный редактор New-magazine.ru Надежда Дунаева.

Выбираем отель

Мне всегда нравился район Дорогомилово. Рядом набережная, высотки сталинской застройки, Москва Сити, а площадь Киевского вокзала сейчас выглядит словно на картинке, все чисто и стильно. До главных достопримечательностей столицы удобно добираться как на метро, так и на такси. А еще здесь прекрасная инфраструктура, много отличных кафе и ресторанов. Поэтому свой выбор я остановила на отеле Novotel Киевская, который расположен в нескольких шагах от одноименного метро.

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Подкупило, что отель довольно современный, он стал принимать гостей в 2016-м году. Ресепшн находится на 5-м этаже. Безопасность здесь на высшем уровне, каждый гость проходит через пост охраны.

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Приятный холл с диванчиками, витиеватая лестница в светлых тонах, которая уже стала звездой соцсетей, и вежливые сотрудники. Они достаточно быстро занимаются вопросами заселения, багаж в номер тоже поднимают, и вот мы на месте.

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У нас был номер Family в спокойных тонах и с прекрасным видом – на высотное здание МИДа, Киевскую и Смоленские площади и купола Храма Христа Спасителя. Даже в дождь – это завораживающее зрелище.

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Лаконичный, но комфортный дизайн предают номеру особый шарм.

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В отеле есть спа и фитнес -центр. Последний, между прочим, работает 24 часа в стуки! InBalance Spa by Novotel прекрасно вписался в наш график отпуска.

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Релакс – вот о чем так мечтает житель мегаполиса! А тут есть огромный бассейн длиной 17 м, детский, а также сауна и хаммам. Спа-комплекс отеля соединяет в себе эстетику и стиль. Такой отдых пробуждает внутри особые эмоции — чувствуешь безмятежность и счастье. Также гостям отеля доступен массажный кабинет.

Кушать подано!

Искать заведение, где покушать, здесь не придется. Рядом столько прекрасных мест с высоким рейтингом и отличным меню, что лучше за ранее определиться. Для начала мы отправились в Gourmet Bar, который расположен прямо в отеле. Евгений Бродников, шеф-повар заведения, уже более 12 лет работает в лучших отелях Москвы, среди которых бренд сети Accor.

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В меню как традиционные блюда, например, наваристый борщ или сытные пельмени из трех видов мяса, так и с изыском – судак с луковым соусом и молодым картофелем, томлёные телячьи щёчки с картофельным пюре и молодым шпинатом. Также стоит попробовать стейк и рубленый бифштекс, здесь их готовят идеально. Ну а кто решил просто перекусить предлагается большой выбор закусок и пицца на любой вкус – от Маргариты на тонком тесте до плотного сырного пирога. Порадует и десертная карта – конфеты ручной работы, любимый многими "Медовик", а также торт "Черный лес", шоколадные тарт и фондан с мороженым. Удержаться от этих соблазнов не просто!

Кстати, утром в ресторане подают завтраки, которые полны разнообразия.

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В шаговой доступности от отеля недавно открылся ресторан "Миндаль" Александра Раппопорта. Стильный восточный интерьер с каким-то невероятным расслабляющим эффектом.

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Похоже, что заведение стало популярным довольно быстро, вечером в пятницу полная посадка. Кухня тут южно-азербайджанская и персидская, да, такую в Москве еще поискать надо! Но забежим вперед и скажем, что хоть блюда и отличаются оригинальными названиями, они вполне понятны и отлично адаптированы под наши вкусовые рецепторы. Салаты тут все сочны и свежи, помидоры действительно розовые вкусные бакинские, сомнений никаких. Есть среди закусок гурманские блюда, например, паштет из куриной печени с вареньем из лепестков роз. Он и выглядит изящно и на вкус сама нежность. Среди горячих закусок оригинально смотрится кюкю на глиняной сковородке с вялеными томатами и брынзой.

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А что брать на горячее советовать сложно, выбор огромный. Для любителей плова тут целых пять видов, очень заинтересовал персидский, который готовят с орехами и цедрой лимона. Шашлыки и кебабы занимают почетное место в меню, это и понятно, здесь представлен весь дежурный набор от курицы до осетрины с разнообразным сопровождением. Но приходить сюда стоит не столько из-за интеллигентной атмосферы и милого восточного колорита, сколько из-за содержимого винных шкафов. Только спросите и вам расскажут массу интересного об азербайджанском вине, которое еще и подают в невероятно красивых кувшинчиках-бутылках.

Для прогулок хорошо пройтись по Бородинскому мосту, полюбовавшись видами первопрестольной, и отправиться в сторону Смоленской площади, где ожидает еще немало гастрономических открытий как для жителей столицы, так и для туристов. Одно из таких кафе, которое нам показалось весьма интересным, Oh my toast.

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Оно уже полюбилось блогерам за свой неповторимый интерьер, созданный с любовью и иронией. Панорамные окна в видом, кстати, на МИД, Зевс пробивающий стену с золотой шаурмой, колонны с меховой обивкой, огромное зеркало, ох, как прекрасно оно для снимков себя любимых, блестящая стена с надписью "Лучше стыдно чем никогда". Сюда можно зайти что-либо перекусить, а можно остаться на обед или ужин. В меню представлены салаты и закуски, креветки с васаби здесь считают бестселлером и это верно, а еще тут масса всяких вкусных бутербродов. Название свое кафе оправдывает: ролл с креветками и соусом чили, пита Классика Греции, пита с курицей гриль бриошь с лососем и крем чизом.

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Это лишь небольшая выдержка из меню. Еще тут несколько вариантов сытных завтраков, которые каждый может выбрать на свое усмотрение. И, конечно, кофе, готовят его используя зерна от Rockets Coffee Roasters, предлагают популярную классику вроде капучино и латте, в том числе и на альтернативном молоке. Вечером кафе смотрится еще более стильно и радует, что бармен на славу постарался и приготовил больше 35 видов коктейлей. Так что можно тусоваться до трех утра, по выходным здесь такой график.

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Тут же на Смоленской площади мы посетили еще одно заведение – ресторан #СибирьСибирь, проект Дениса Иванова. Те, кто бывали в Сибири, я лично в Тюмени, там также заходила в одноименный ресторан и он меня восхитил. Все в нем было интересно и продумано до деталей. На потолке оконные рамы, выкрашенные в белый цвет, на стенах где-то ковры, где-то березы, а также картины – роспись по мотивам похода Ермака. Есть такой ресторан в Новосибирске, он, кстати, родоначальник. Московский ресторан #CибирьСибирь – продолжение истории, начатой в одноименном и первом ресторане, открытым как раз в Новосибирске. Здесь также уютно и комфортно.

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В интерьере активно используются атрибуты традиционного сибирского быта: самовары, купленные на блошиных рынках, старинные оконные наличники, привезенные из алтайских деревень, валенки, целые стены из березовых и сосновых стволов, кедровые, сосновые и еловые шишки, банки с соленьями и ковры на стенах. Меню изобилует сибирскими деликатесами: предлагают индигирку и строганину из муксуна, омуль холодного копчения, копчёную нельму и вяленую оленину, маринованный папоротник с сезонными грибами, охотничий риет из лося с хлебом из печи и кедровыми орешками. Поясняем, индигирка – это что-то вроде салата с кусочками мороженой рыбы, икрой и мелко порезанными огурцами, весьма интересный вкус, который нельзя с чем-то сравнить. Папоротник в Сибири издавна собирают в лесу. Интересно, что хоть он и растет почти по всему миру, но вот вкусно готовить папоротник и заготавливать его верно умеют только на Дальнем Востоке и в Сибири. В московском ресторане чтят традиции, а потому блюдо получается каким-то волшебным. Особая гордость ресторана – пельмени, их лепят вручную. Аккуратные, красивые. Есть привычные из мяса, а есть настоящий эксклюзив, например, с пелядью в шампанском с тремя видами икры.

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Целый раздел в меню занимает раздел с дичью, предлагают томленого 12 часов кабана с фасолью, вырезку оленя с черемшой и папоротником, бургер из лося и даже губы лося. А еще для любителей сладкого здесь просто рай. Кажется, по красоте десертов это место даст фору многим кондитерским! Это настоящие произведения искусства: ржаной медовик в шоколадной глазури с облепиховым сорбетом, сибирский мишка из кедрового молока, который давно стало хитом заведения, фондан Емеля и другие.

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Чем заняться

Прямо из окна нашего номера я увидела павильон Московского транспорта, куда мы и отправились с ребенком.

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Но как оказалось, там увлекательное приключение ждет не только детей, но и их родителей. В павильоне в интерактивной форме рассказывают о маршрутах рельсового транспорта Москвы, современном городском транспорте, экологичных поездках по городу, современных поездах, способах оплаты и сервисах для пассажиров. Здесь можно попробовать себя в роли машиниста поезда метро, создать собственный дизайн поезда, попытаться управлять железной дорогой, посмотреть с высоты на крупные транспортные объекты, поиграть в кинетический песок, порисовать. В общем, ребенок в итоге ходил туда дважды!

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Заняться шопингом прямо в пяти минутах от отеля. Сама гостиница расположена внутри здания, где есть ТЦ "Киевский", кроме того, совсем близко еще ТЦ "Европейский", так что какой-же отпуск без шопинга! Тут куча магазинов на любой вкус. Кроме того, детишкам тоже есть чем заняться. В "Европейском" функционирует парк развлечений Joki Joya с разнообразными аттракционами.

Где еще прогуляться? На площади Европы стоит обратить внимание на фонтан "Похищение Европы", созданный по проекту бельгийского скульптора Оливье Стребеля. Фонтан состоит из пяти чаш, которые расположены одна в другой и каскадом спускаются от центральной скульптуры из переплетенных металлических труб.

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От площади Европы по Бережковской набережной можно дойти до Киевского причала. Отсюда в течение всего дня отбывает на прогулку по Москве-реке множество теплоходов и речных корабликов. Украинский бульвар, соединяющий Большую Дорогомиловскую улицу и Кутузовский проспект — это приятный сквер, который украшают памятники и фонтаны скульптора Александра Бурганова. Самые изящные — две бронзовые женские фигуры: "Аллегория воды" в виде крылатой девушки на коне с рыбьим хвостом и "Аллегория воздуха", изображающая богиню с венком в руке, расположившуюся на гранитном постаменте. В хорошую погоду здесь гулять одно удовольствие!

Однако осень может напугать дождливой погодой и значит самое время сходить в баньку. В "Жар-Птице" на Нижней Масловке расположено двухэтажное здание общественных бань с мужским и женским разрядами, а также общим SPA залом и концептуальные VIP-апартаменты с парными для отдыха компаний до 15 человек.

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Сердце банного комплекса – конечно, парные: масштабные, просторные, с огромными пятидесятитонными печами, а в женском – общественная парная и индивидуальная для проведения бьюти-процедур, что весьма удобно. Как прекрасно, что здесь еще есть

разнообразные купели, подогреваемые столы для мыльных массажей и пилингов, обливные кадушки и даже снежная комната. Наличие общего SPA зала очень порадовало нас с мужем. Здесь можно вместе провести время. Финская сауна, хаммам, красная гималайская сауна, белый соляной грот, комната с релакс-перинами – сухим флоатингом – и 3D-проекциями звездного неба для тотального расслабления и погружения, массажные палаты.

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Кстати, программа общественных аромапарений на день включает 13 сеансов: травы, ягоды, сухоцветы, корнеплоды заваривают в "Жар-Птице" каждый час, чтобы гости насладились богатым разнообразием паров. Любителей бань ждут таежный (хвойный), карельский (ягодный), камчатский (солёный), алтайский (травяной), крымский (лавандовый) и другие пары! А еще голодными вы тут не останетесь. Питанию на территории комплекса уделили особенное внимание. Меню банного комплекса создал бренд-шеф Alba Group Сергей Отдельнов, который в качестве вдохновения использовал исконно русские мотивы и характерные для банной тематики блюда и закуски. Оно удивляет масштабом – в особенности, для банного комплекса: от казы, раков и жареной корюшки до телятины в соусе из сморчков с криспи картофелем, форели с булгуром и эстрагоном и рубленой котлеты по-сербски.