$94.87-0.16104.74-0.12
Почта

Экотуристический кластер в духе сафари создадут в Приморье

Экотуристический кластер в духе африканского сафари создадут в Приморье на территории нацпарка «Земля леопарда». Парк, расположенный на полуострове Гамова, займет почти семь тыс. кв. метров.

Экотуристический кластер в духе сафари создадут в Приморье
© globallookpress.com

Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора АНО «Дальневосточные леопарды» Елену Гангало. Земли, на которых планируется развивать новую туристическую зону, имеют сельхозназначение. До 2019 года они находились в частной собственности фонда «Дальневосточные леопарды», после чего их передали национальному парку. С тех пор здесь проводят экскурсии с посещением оленепарка и бухты Нерпичьей. Стоимость тура – 1700 руб. за 4,5 часа. Вход в сафари-парк будет тоже платным, но пока конкретную стоимость не определили.

По всему периметру планируется построить забор, оборудованный системой связи и наблюдения, за которым будут свободно гулять изъятые из леса копытные, а также тигры и леопард. Проект также предусматривает создание большого ветеринарного блока, кормокухни для животных, жилого помещения для сотрудников. Также для посетителей построят визит-центр с небольшим рестораном и детскую площадку. Срок реализации проекта – около двух лет.

Фонд уже подготовил проектно-сметную документацию, это обошлось в 70 млн рублей. Сейчас идет поиск инвесторов. Максимальная стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей.

Отдых в России
Елена Гангало