Экотуристический кластер в духе сафари создадут в Приморье

Экотуристический кластер в духе африканского сафари создадут в Приморье на территории нацпарка «Земля леопарда». Парк, расположенный на полуострове Гамова, займет почти семь тыс. кв. метров.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора АНО «Дальневосточные леопарды» Елену Гангало. Земли, на которых планируется развивать новую туристическую зону, имеют сельхозназначение. До 2019 года они находились в частной собственности фонда «Дальневосточные леопарды», после чего их передали национальному парку. С тех пор здесь проводят экскурсии с посещением оленепарка и бухты Нерпичьей. Стоимость тура – 1700 руб. за 4,5 часа. Вход в сафари-парк будет тоже платным, но пока конкретную стоимость не определили.

По всему периметру планируется построить забор, оборудованный системой связи и наблюдения, за которым будут свободно гулять изъятые из леса копытные, а также тигры и леопард. Проект также предусматривает создание большого ветеринарного блока, кормокухни для животных, жилого помещения для сотрудников. Также для посетителей построят визит-центр с небольшим рестораном и детскую площадку. Срок реализации проекта – около двух лет.

Фонд уже подготовил проектно-сметную документацию, это обошлось в 70 млн рублей. Сейчас идет поиск инвесторов. Максимальная стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей.