Определены лидеры по количеству туристов в Краснодарском крае

В Краснодарском крае определены лидеры по количеству туристов на Черном море. Анапа в очередной раз осталась в числе самых посещаемых курортов.

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«Высокий сезон остался позади, но бархатный еще продолжается. А пока можно подвести итоги прошедшего жаркого лета», – прокомментировали «ФедералПресс» в администрации Анапы.

Итоги подведены за девять месяцев 2024 года, за которые в городе-курорте отдохнули более 4,3 миллиона туристов. Однако, сезон продолжается и на октябрь забронировано 75 % номерного фонда.

«По прогнозам в 2024 году турпоток составит 5,5 млн человек с ростом 12,5 % к 2023 году», – рассказали в мэрии.

За текущий год в городе-курорте появилось десять дополнительных объектов, которые работают по системе «все включено». Сейчас таких мест размещения в Анапе 68, что является рекордным показателем среди всех черноморских курортов.

23 здравницы и два санатория, которые ориентированы на детей, приняли более ста тысяч ребят, в том числе три тысячи из новых регионов России. Сейчас на курорте более двух тысяч детей.

Отдельно в администрации обратили внимание, что межсезонье становится более востребованным год от года. С 15 декабря, со дня города, начнется проект «Зимуй в Анапе», который продлится до 19 января 2025 года. Планируются ярмарки, ежедневные активности и мероприятия.