К концу года число турпоездок по России возрастет

На сегодняшний день на туристическом рынке России наблюдается активный рост, выражающийся в увеличении турпотока и улучшении показателей индустрии. В период с января по август число путешествий по стране выросло на 11,4% и достигло 58,5 млн. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала завкафедрой иностранных языков факультета экономики и менеджмента МОФ РАНХиГС Алла Гончар.

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«Согласно прогнозам, к концу года общее количество турпоездок по России достигнет 91 млн, что станет новым рекордом. К 2030 году президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить турпоток до 140 млн поездок в год и поднять долю туризма в ВВП до 5%. Для этого финансируется нацпроект «Туризм и гостеприимство», на его реализацию в 2025 году направят 43,992 млрд рублей. Средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры и повышение привлекательности страны для внутренних и иностранных туристов», - отметила собеседница издания.

Эксперт Гончар также напомнила, что в 2026 году на реализацию нацпроекта планируют выделить 70,848 млрд рублей, в 2027-м - 81,938 млрд. Существует несколько основных направлений, куда направятся бюджетные деньги: создание модульных некапитальных средств размещения (особенно в регионах с недостаточно развитой инфраструктурой), единая субсидия региональным бюджетам (для создания условий для конкуренции и развития туристических инноваций), льготное кредитование инвестпроектов (инвестиции в гостиничные комплексы, экологические базы отдыха, туристические маршруты), создание и развитие туристических кластеров, а также горнолыжных курортов, круглогодичных парков развлечений и аквапарков.