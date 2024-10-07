32 цифровых достопримечательности появятся в Арзамасе

32 цифровых достопримечательности появятся в центре Арзамаса в 2024 году. Увидеть их можно будет через таблички с QR-кодами, рассказал мэр города Александр Щелоков.

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Цифровые культурные объекты появятся в рамках фестиваля дополненной реальности и цифрового искусства «ARзамас». Их создали молодые художники и дизайнеры на улице Карла Маркса.

Сейчас строители уже заканчивают монтаж табличек с QR-кодами цифровых достопримечательностей. Всего их будет 32 штуки, среди них — цифровой гусь и «Сердце Арзамаса» с картой города.

«Арзамас был и будет городом с вековой историей, и прекрасно, когда его красота видится через призму современных форматов. Шаг за шагом», — написал Щелоков.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородская студия dreamlaser открыла новое пространство в Санкт-Петербурге.