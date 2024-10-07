Развитие туристического потенциала Красноярского края продолжится

Комитеты Заксобрания определили приоритетные направления работы на новый парламентский сезон.

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Как сообщил председатель комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды Александр Новиков, в план внесено выездное заседание, которое пройдет в селе Парная Шарыповского района.

«Мы хотим комплексно посмотреть как туристический, так и спортивный потенциал территории. Несколько лет краевой бюджет выделяет субсидию на обустройство здесь туристической инфраструктуры, поэтому будем разбираться, что сделано», — рассказал Александр Вячеславович.

И напомнил: в 2024 году там на озере Большом, которое привлекает туристов из многих сибирских регионов, были открыты эллинги, чтобы единственная в стране сельская школа по парусному спорту получила место для хранения яхт. Необходимо отметить — в регионе достаточно много живописных и уникальных территорий, туристический потенциал которых будет развиваться.

Также председатель профильного комитета сказал, что в краевой парламент внесен законопроект о патриотическом воспитании, где предусмотрены субсидии молодежным центрам на укрепление материально-­технической базы, планируется и проведение ряда мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти.

В рамках еще одного законопроекта предлагается предоставить дополнительные меры соцподдержки отдельным категориям населения в области физической культуры и спорта.

«Важно, чтобы дети из многодетных семей имели право на бесплатное посещение объектов спорта, спортивных сооружений, находящихся в государственной собственности края», — пояснил Александр Новиков.

Кроме того, в планах комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды — работа над проектом бюджета на 2025­-й и два последующих года.