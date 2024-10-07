Какие туристические тренды актуальны на Северо-Западе РФ в 2024 году

Осень – традиционная пора для небольших путешествий. Северо-западные регионы России могут предложить множество вариантов для поездок с семьей или дружеской компании. Здесь находят свое любители хвойных лесов, северных пейзажей, архитектурных древностей и уникальных уголков природы. Именно за этим из года в год туристы едут в разные уголки СЗФО. О том, какие регионы здесь в последнее время больше других полюбились путешественникам и какие виды отдыха самые популярные, – в материале «ФедералПресс».

© РИА "ФедералПресс"

В какие регионы СЗФО чаще всего ездят туристы

Спада по числу туристов в последние годы нет ни в одном регионе Северо-Запада России, говорит в беседе с «ФедералПресс» генеральный директор Cronwell Management Ltd, член экспертного совета по туризму комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Алексей Мусакин. Каждый субъект в СЗФО по-прежнему интересен туристам, «просадок» по числу гостей там не наблюдается, считает эксперт.

«Наибольший рост при этом показывают Мурманская, Вологодская, Архангельская области – те регионы, где пока нет полного насыщения. Про Ленинградскую область и Карелию и говорить нечего – у них настолько высокий объем туризма, что там они могут только стабилизироваться. Просто некуда особенно расти, все доступные мощности по приему гостей загружены», – отмечает Алексей Мусакин.

Калининградская область, подчеркивает эксперт, в плане турпотока также серьезно выросла за последние несколько лет. И, по оценке Мусакина, также довольно близка к полному насыщению туристами.

«У них полностью загружена не столько инфраструктура, сколько территория», – говорит эксперт.

Мурманская область продолжает привлекать туристов красотами арктической природы, рыбалкой, а также спортивным туризмом в ноябре, когда запускаются горнолыжные курорты. Популярнейшие локации – Хибины, Териберка, побережье Баренцева и Белого морей. Архангельская же область манит туристов достопримечательностями в столице Поморья и Соловками. Вологодчина – монастырями, зодчеством на улицах Вологды и музеями.

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«В целом в любой сезон для Северо-Запада больше всего характерен культурно-познавательный туризм, он популярен в каждом субъекте округа», – сходятся во мнении опрошенные «ФедералПресс» эксперты.

Не совсем вписывается в привычное деление по типам туризма Республика Коми, замечает Алексей Мусакин. Там исторически развит походный туризм, однако такие путешественники тратят мало денег в регионе. Да, там хватает природных красот (например, северное сияние), однако специально за ним ездят крайне немногие.

«Массового туризма в этой республике в силу тяжелых климатических условий не будет. При этом часто Коми посещают во время командировок – предприятий там хватает. И за день-два вполне можно посмотреть Сыктывкар и окрестности, выехать в живописные места неподалеку», – говорит Алексей Мусакин.

В тренде развития туристической инфраструктуры идет и Псковская область. При этом проекты там, по словам эксперта, чаще всего реализуют москвичи и петербуржцы.

«Они покупают участки, строят дом, ферму или творческую мастерскую. А после этого начинают формировать кластер вокруг. Такие практики мы видим вокруг Пушкинских гор, в Палкинском районе. Инвесторы из столиц хотят, чтобы вокруг них было хорошо и красиво, а не старо и разломано. Они начинают улучшать среду, к которой после и подключаются гостиницы, кафе, музейные проекты», – говорит Мусакин.

В Новгородской области в последние годы начали делать ставку на привлечение туристов в небольшие города с выдающейся историей – например, Старую Руссу, которая в этом году стала столицей «Серебряного ожерелья России» и Валдая.

«В Старой Руссе помимо благоустройства сейчас будут развивать местный санаторий-курорт. В Валдае восстанавливают историческую улицу, построили кафе, спортивный комплекс – создают благоприятную для туриста среду. Также там работает прекрасный музей валдайского колокольчика с интереснейшими экскурсиями, красивейшие монастырь и озера», – говорит Алексей Мусакин.

Что в СЗФО интересно петербуржцам

В Петербурге наблюдаются две явные туристические тенденции, рассказывает «ФедералПресс» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии на Северо-Западе Артур Сафиуллин. Первая – рост популярности отдыха в загородных отелях, в основном в Ленобласти. Вторая – увеличение интереса к посещению соседних с СЗФО регионов.

«Туристы активно едут в Карелию, Новгородскую, Псковскую области. Достаточно популярна и Мурманская область. В летний сезон особенно популярна Калининградская область», – говорит Артур Сафиуллин.

По его словам, с 2020 года интерес россиян к северо-западным регионам только растет. Как в организованном формате, так и в индивидуальном. При этом ситуация с инфраструктурой для туризма в субъектах СЗФО ежегодно движется к лучшему, считает Сафиуллин. Этому помогают как частные инвестиции, так и государственные программы.

Как регионам усилить взаимодействие в сфере туризма

Федеральное и региональное законодательство необходимо менять для того, чтобы у регионов было больше возможностей для общей работы над созданием туристической инфраструктуры, говорит Алексей Мусакин. К примеру, гостиницы или кемпинга на границе двух областей.

«По Северо-Западу сейчас путешествуют в основном на автомобилях. Из-за этого туристическая парадигма поменялась. Теперь турист не живет и ночует в одном месте – он мигрирует из одной точки притяжения в другую, останавливается в разных локациях. Сегодня в Ленобласти, завтра в Карелии, после в Вологде», – объясняет Мусакин.

Для создания условий для туризма в автоформате в регионах продолжается возведение инфраструктуры. И упрощение совместной работы регионов в этом направлении с точки зрения нормативной базы пошло бы на пользу как индустрии, так и бюджетам, в которые пойдет больше налогов, замечает Алексей Мусакин.

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«Сейчас же общие проекты в области туризма часто могут расцениваться как нецелевое расходование средств. А на такие риски, естественно, никто не идет», – говорит эксперт.

При этом Алексей Мусакин замечает, что в регионах СЗФО необходимо дать инвесторам полную логистическую картину, чтобы они понимали, где с точки зрения потока туристов нужна гостиница, где кафе, а где туалет.

«Сейчас такие попытки общей работы есть, решения принимаются, но практику нужно масштабировать», – подчеркивает Алексей Мусакин.

По его словам, в СЗФО компания «ПроГород» уже разрабатывает мастер-план «Серебряного ожерелья России». Он необходим, чтобы показать общую картину с туристически привлекательными точками и связками и на этом основании выстроить дальнейшую работу.