Мария Кожевникова пристыдила аэропорт Сочи за неуважение

Звезда сериала «Универ», экс-депутат Госдумы и многодетная мать Мария Кожевникова возмутилась обслуживанием в аэропорту Сочи – накануне актриса прилетала на курорт для участия в кинофестивале «КиноБраво». Причем досталось от разгневанной Марии как самой воздушной гавани, так и перевозчику (рейс обслуживала авиакомпания «Россия»).

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«Экономия на транспорте к самолету – это дно! Всех людей засунуть в автобус так, чтобы не продохнуть, – это неуважение к тем, кто купил у вас билет в независимости от класса», – написала Кожевникова в запрещенной соцсети.

Она призналась, что пользуется бизнес-классом, но не потому, что «некуда девать деньги» (билет на ребенка обошелся в 125 тыс. руб.), а чтобы, «путешествуя с грудничком и с детьми, не мешать окружающим коляской, сумками». Для матерей с детьми, считает актриса, необходимо предоставлять отдельный транспорт:

«Но грубый персонал на просьбу о транспорте ответил, что да, обязаны, но его не будет, автобус один, не сядете – без вас уедет».

Еще один неприятный момент возник на обратном пути – из Сочи в Москву, когда, по словам Марии, не работал на одном из гейтов: «Как хочешь с коляской и детьми, так и спускайся».

«Хочу напомнить, что у нас Год семьи объявил президент. А в аэропорту Сочи даже в элементарных удобствах мамочкам отказывают. Ну стыдно же! Лозунги “Путешествуйте по России” – это классно, а про комфорт нет, не слышали, не знаем. Так получается?» – написала актриса.

Мария Кожевникова добавила, что по поводу работы аэропорта Сочи обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

Подписчики актрисы активно отреагировали на ее сообщение, оставив несколько сотен комментариев. Многие мамы признались, что с разного рода неудобствами сталкиваются и в других аэропортах, не только в Сочи. А кто-то посоветовал актрисе вспомнить свою былую деятельность в Госдуме, подключить старые связи и самой заняться решением проблемы.

В аэропорту Сочи на громкое заявление Марии Кожевниковой пока не отреагировали. Редакция TourDom.ru направила запрос в пресс-службу воздушной гавани с предложением прокомментировать ситуацию.

Ранее мы писали, что за ущерб в 80 млн руб. от столкновения самолета с трапом в аэропорту Сочи бывший пилот авиакомпании Nordwind заплатит 100 тыс. руб.