Казанский кремль будет недоступен для туристов из-за саммита БРИКС

Для туристов музеи Казанского кремля на время саммита БРИКС, который пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября, будут недоступны. Причем ограничения продлятся не трое суток, а неделю.

© tourdom.ru

Так, приобрести билеты в Спасскую башню, Пушечный двор, музей исламской культуры и все остальные уже не получится 17 октября, а следующая доступная для посещения дата – 24 октября. Также в этот промежуток времени нельзя будет забронировать экскурсию с гидом. При этом на некоторые экскурсии, например по выставке «Авангард. На телеге в XXI век», не получится попасть еще дольше – с 14 по 25 октября.

Ранее сообщалось, что в дни саммита БРИКС в некоторых локациях Казани введут особый режим безопасности. Это коснется, в частности, кремля, Казанской ратуши, комплекса «Казань Экспо» и частично аэропорта. Доступ на эти объекты, как пишет издание «Бизнес Online», будет открыт только по пропускам, выданным Федеральной службой охраны (ФСО). Кроме того, в аэропорту сообщили, что с 21 по 25 октября изменится расписание некоторых рейсов, а пассажиров попросили приезжать в воздушную гавань как минимум за 2−3 часа до вылета.

Ожидается, что в дни саммита БРИКС Казань примет около 20 тыс. гостей. Многие места в гостиницах в центре города уже раскуплены, в частности остановиться в пятизвездочном отеле не получится. А там, где доступные номера еще есть, придется доплачивать. Например, если в середине октября номер с завтраком в четырехзвездочном Ramada by Wyndham Kazan City Centre можно забронировать за 20,4 тыс. руб. на двоих, то с 21 на 22 октября он уже обойдется в 43,8 тыс. руб.