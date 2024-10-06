Что посмотреть недалеко от Невьянска

Экскурсии в город Невьянск давно популярны среди туристов из Свердловской области и других регионов России. Путешествие в этот старинный уральский город можно совместить с посещением ещё двух интересных локаций — «чугунного» старообрядческого храма в селе Быньги, «Пряничного домика» кузнеца Кириллова и Золотого ущелья, где замысловатые нагромождения известняка напоминают фантастический сон с добрыми чудовищами.

Первой локацией для туристов клуба «Душа Урала» стало «Золотое ущелье», расположенное на окраине Невьянска. Путь до него на туристическом автобусе из Екатеринбурга занял чуть более полутора часов. Необычный пейзаж открылся перед глазами путешественников неожиданно. Остатки испещрённого причудливыми трещинами известняка разных оттенков, торчащие повсюду в живописном беспорядке, напоминают горы из фантастических блокбастеров про космос и сюрреалистичные фигуры животных. Вокруг останцев известняка можно увидеть заросли облепихи.

Гид Игорь рассказал ИА «Уральский меридиан», что это место является бывшим карьером, где раньше добывали золото. По данным сайта «Ураловед», старатели добывали здесь рассыпное золото с помощью гидравлики. Породу промывали под струями воды, грунт постепенно вымыли, а «фундамент» из известняка остался.

Следующим пунктом путешествия стал город Невьянск, основанный по указу Петра I в 1701 году в связи со строительством чугуноплавильного и железоплавильного заводов. На экскурсии по знаменитой Невьянской наклонной башне туристы узнали множество интересных фактов из истории железоделательного производства на Урале, а также семьи заводчиков Демидовых, включая байки про фальшивые монеты и многое другое.

«Большее всего меня поразила «слуховая комната», расположенная на шестом этаже Невьянской башни, — рассказала нашему агентству туристка Оксана. — Если два человека встают лицом к стене в противоположные углы этого помещения и один из них говорит что-то тихим шёпотом, другой человек его отчётливо слышит — шёпот раздаётся совсем рядом. Удивительный акустический эффект!»

По одной из легенд, Акинфий Демидов создал эту комнату, чтобы выведывать тайны секретных разговоров на встречах важных гостей. Другая легенда повествует, что Демидов подслушивал из этой комнаты разговоры мастеровых, которые чеканили монеты в подвалах башни. Башня построена в первой половине XVIII века и, как сообщало наше агентство, в 2025 году планируется её масштабная реставрация. Участники экскурсии полюбовались с высоты башни Невьянским прудом, образованным при строительстве Демидовыми заводской плотины.

Кроме башни, туристы посетили красивый старинный Спасо-Преображенский собор, заложенный в селе Быньги управляющим Быньговским железоделательным заводом Петром Саввичем Яковлевым и восстановленный в 2003 году.

После Невьянска екатеринбуржцы осмотрели необычный старинный старообрядческий храм, построенный в селе Быньги. Храм отличается необычными архитектурными элементами и уникален тем, что в его конструкции использовано много чугуна. Кроме того, в этом храме можно увидеть образцы подлинных икон старообрядцев. Именно с них началась уникальная традиция уникальной невьянской иконописи.

Последней локацией невьянского путешествия стал знаменитый «пряничный домик» кузнеца Кириллова в селе Кунара, находящемся в 20 км от Невьянска. Чудо-дом поражает своей разноцветной красотой. Столь необычным домик сделал его владелец Сергей Иванович Кириллов. Резные украшения из дерева и металла кузнец изготавливал долгие годы. Работы он начал в 1954 году, а в 1999 году терем победил во всероссийском конкурсе самодеятельного деревянного зодчества.

В числе элементов, украшающих домик, — множество цветочных орнаментов, фигурки богатырей, счастливых детей, символика Советского Союза и многое другое. В 2001 году кузнец умер от старости, чуть позже скончалась и его жена. В доме сейчас живут родственники кузнеца. После смерти Кириллова украшения дома постепенно стали ломаться, но дом помог отреставрировать бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман*. Совсем недавно Евгением Ройзманом* и Юлией Крутеевой была выпущена книга «Домик в Кунаре. Цветы и голуби кузнеца Кириллова».

Составить маршрут путешествия в Невьянск с посещением храма в Быньгах, Дома Кузнеца и Золотого ущелья автотуристам поможет навигатор. Также любой желающий может присоединиться к одной из групповых экскурсий из Екатеринбурга — такие туры регулярно проводятся несколькими турклубами.

ИА «Уральский меридиан» ранее писало о путешествии туристов из Екатеринбурга в Башкирию. Все новости и статьи о туризме мы публикуем в отдельной рубрике.

*Признан в России иноагентом