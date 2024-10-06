Топ-5 мистических мест Санкт-Петербурга

Рассказываем, какие городские легенды окутывают эти локации.

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«Санкт-Петербург всегда привлекал внимание выдающейся историей, культурой и архитектурой. Но есть в этом городе места, которые выделяются среди прочих ещё и притягательной атмосферой тайн и загадок. Именно они завораживают любителей мистики и тех, кто видел в Петербурге, кажется, всё. Расскажу о самых интересных и доступных из них».

Парадная Ротонда

Парадная Ротонда в Доме Евментьева на углу Гороховой улицы и набережной реки Фонтанки была построена на рубеже XVIII-XIX веков и является одной из самых известных в Петербурге. Она примечательна своими необычными формами и оформлением, но также известна тем, что здесь проводились спиритические сеансы и встречи оккультных обществ.

Говорят, что в Ротонде бывал даже сам Григорий Распутин. Однако не только история здания делает его таким популярным среди любителей мистики. Существует легенда, что каждый, кто поднимается по этим ступеням и смотрит вниз через отверстие в полу, может увидеть свою судьбу. Многие посетители утверждают, что действительно видели образы будущего, когда проходили через парадную.

Смоленское кладбище

Смоленское кладбище – одно из старейших и крупнейших кладбищ Санкт-Петербурга. Оно появилось вскоре после основания города, в середине XVIII века, и стало местом захоронения многих выдающихся личностей. Однако, кроме исторических могил и памятников, некрополь известен своими мистическими историями.

По ночам здесь регулярно наблюдали странные явления: свечения над могилами, звуки шагов и голоса, доносящиеся из ниоткуда. Впрочем, днём на кладбище людно и безопасно: к часовне Ксении Петербуржской приходят тысячи паломников, а по тропинкам гуляют мамы с колясками – других зелёных зон на Васильевском острове почти нет.

Юсуповский дворец

Юсуповский дворец расположен на набережной Мойки и считается одним из самых красивых в Петербурге. Он был построен в конце XVIII века и стал местом жительства князей Юсуповых, представителей выдающейся российской фамилии. Долгие годы дворец восхищал горожан интересной архитектурой и роскошными интерьерами, однако со временем приобрёл славу места таинственного и даже опасного.

Именно в стенах Юсуповского дворца был убит Григорий Распутин. По слухам, его дух до сих пор бродит по коридорам и комнатам дворца, пугая посетителей и сотрудников, которые каждый день слышат в пустых залах шаги и тихие тревожные разговоры.

Медный всадник

Медный всадник – монументальный конный памятник Петру I на Сенатской площади, ставший одним из символов Петербурга. Спустя полвека после основания благодаря одноимённой поэме Александра Пушкина монумент стал ещё и символом петербуржского безумия. А также героем множества городских легенд.

Согласно одной из них, Пётр I был похоронен под этим памятником. Считается, что его дух иногда выходит из-под земли и совершает прогулки по городу. Другие легенды говорят, что Медный всадник может оживать и скакать по улицам города, оставляя следы копыт на мостовой.

Особняк Брусницыных

Особняк Брусницыных — роскошный, но находящийся в невольном запустении на промышленной окраине Васильевского острова, совсем рядом с Финским заливом. Здание медленно приходит в упадок: в залах, где некогда встречали именитых гостей и заключали судьбоносные сделки, поселился ветер, экзотические деревья из оранжереи Брусницыных были выкопаны и перевезены в городской ботанический сад, часть внутреннего убранства пострадала от воды.

До наших дней сохранились лишь парадная столовая в стиле позднего Возрождения, гостиная с мебелью конца XIX века, курительная комната, парадная лестница и наполненный солнцем Зимний сад. А вот огромный Белый зал нагоняет жути: именно в нём находится «зеркало Дракулы», привезённое из итальянского палаццо, где хранился прах графа.

Каждый, кто взглянет в него, чувствует необъяснимую тревогу, а некоторые даже сходят с ума. Есть у особняка и свой призрак – белая дама, силуэт которой беспокойно бродит по дому и нагнетает и без того тревожную обстановку.