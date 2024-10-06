Речные вокзалы столицы посетили свыше 360 тыс. туристов и москвичей

В Москве более 360 тысяч человек посетили речные вокзалы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводятся в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Северный и Южный речные вокзалы становятся все популярнее у москвичей и туристов. Сюда приезжают отдохнуть, прогуляться, в теплое время года теплоходы отправляются в путешествие до 50 городов страны. Мы продолжаем обеспечивать комфорт и организовывать больше интересных мероприятий для посетителей вокзалов, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", - добавил Ликсутов.

Отмечается, что сезон навигации продолжается, и желающие могут отправиться в речное путешествие, чтобы полюбоваться осенними пейзажами городов России.