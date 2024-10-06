Топ-5 фортов в Калининграде, которые стоит посетить

Форт № 5 — «Король Фридрих-Вильгельм III»

Построен в конце XIX столетия. Имеет пять бастионов, соединённых валами и рвами. Форт №5 был сильно разрушен во времена Великой Отечественной войны, так как оказал ожесточенное сопротивление советским войскам. Сегодня здесь расположен музей, проводят экскурсии.

Форт № 11 — «Дёнхофф»

Возведен в 1877-1881 годах, представляет собой мощное оборонительное сооружение с толстыми стенами и многочисленными бастионами. Один из самых популярных туристических объектов региона. Здесь водят экскурсии, проводят уроки по стрельбе из лука.

Форт № 1 — «Штайн»

Один из самых известных фортов города. Его строительство велось с 1872 по 1892 год. «Штайн» имеет типовую для фортов того времени форму вытянутого шестиугольника, окруженного рвом. Сегодня форт открыт для посетителей.

Форт № 6 — «Королева Луиза»

Прикрывал железную и шоссейные дороги на Пиллау (Балтийск). Построен он был в 1875 году и стал небольшой крепостью, окруженной сухим рвом и имел весь необходимый набор защитных сооружений. Форт открыт для посетителей.

Форт №3 — «Король Фридрих III»

Строился с 1874 по 1879 год, первым в системе оборонительных сооружений «Ночная перина Кенигсберга». Сегодня посетители форта могут прогуляться по его территории, насладиться видами на окрестности и узнать много нового об истории Кёнигсберга.