Что такое избинг и почему этот вид туризма набирает популярность

«Все включено» на русский лад: что такое избинг и почему он набирает популярность
Избинг как одно из направлений сельского туризма на российском рынке появился относительно недавно. Рассматривать его можно как наш ответ заокеанскому глемпингу.
Основателем избинга, получившим на него официальный патент, считается житель Плеса Алексей Шевцов. У него уже есть большой опыт работы в туризме.
— На протяжении 25 лет в рамках проекта «Потаенная Россия» в Плесе мы занимались возрождением города и ремонтировали исторические избушки рядом с музеем Левитана, — рассказал Алексей. — Нам очень хотелось повысить их престиж, чтобы в маленьких бревенчатых домиках могли останавливаться отдыхающие. Этот тип жилья потерпел стратегическое поражение в ХХ веке, его просто списали, признали бесперспективным. Но сегодня ему возвращается изначально важная роль.
Сделать ремонт в исторической избе в современных условиях удовольствие не из бюджетных. Аутентичные наличники, торцевые доски, работа плотников и столяров стоит немало. Однако результат можно тиражировать и унифицировать уже в современных строениях. В итоге такой вид отдыха вполне может конкурировать с западными модными веяниями.
— Многие туристы с большим энтузиазмом размещаются в глемпингах, — продолжает Алексей Шевцов. — Это прекрасный вид отдыха, я сам его люблю, но есть и недостаток. Он очень агрессивен по отношению к окружающему пейзажу. Выглядят жилища так, будто пришельцы высадились. Вот на фоне скал, в долине, на плато такие сферы смотрятся чудесно. Но представьте, когда рядом деревенька, церквушка, старинный городок... И я подумал, что вместо причудливых конструкций здесь более уместными были бы избы. Пусть не капитальные, недорогие. Такой «избинг» собирается за три дня, у домиков нет фундамента, их можно ставить хоть на берегу Байкала. К зданию присоединяют устройство с баками: один куб чистой воды, один куб для сбросов, которые забирает ассенизатор.
Новый термин вызвал волну обсуждения. Как говорит Алексей, вторая часть слова — дань англичанам: все-таки это они разработали формат современных удобств. Поэтому название получилось емкое, с русским колоритом, юмором и уважением к «пионерам комфорта». Неологизм оценила автор сетевого проекта «#русскийпокарточкам», председатель жюри Пушкинского конкурса «РГ» Марина Королева.
— Узнала новое слово, не могу утаить его от вас. Избинг. Не слышали?.. Ну как же, «избинг» — это разновидность глемпинга! …Ну, допустим. Слово «глемпинг» получилось из английских glamour («гламур») и camping («палаточный лагерь»). Близкий перевод — «роскошный отдых на природе». Это когда с завтраком или даже «все включено». А теперь встречайте «избинг»! Это, как вы понимаете, полностью наше, российское. Можно снять, скажем, избу с двумя спальнями в гламурной «деревне», и она снаружи будет избой, а вот внутри комфорт на четыре-пять звезд, — написала она на сайте «Год литературы».
Разработан и свод правил. Их надо соблюдать, если хочется ярким и озорным названием завлечь клиентов. Ведь к комфорту уже привыкли. К примеру, в избинге непременно должны быть шторы «блэкаут» (полностью препятствующие проникновению света. — «ВМ»). Да, в русских избах их не было, но современному отдыхающему они необходимы. Есть определенные требования к сантехнике, к интерьеру.
— Я очень хочу, чтобы русская изба стала любимым жилищем для отдыха горожан, — говорит Алексей. — Не надо думать об избе как об аграрном жилище. Наш проект нацелен на то, чтобы изб в России с каждым годом становилось больше. Сельский туризм у нас присутствует в виде «сенокосинга», которым любил заниматься Лев Толстой. Мы пригласили профессионала, чтобы он показал, как правильно обращаться с косой. Есть у нас и «банинг», а еще мы учим правильно растапливать настоящий русский самовар.
О своих впечатлениях от нового вида туризма рассказал москвич, постоянный гость «избинга» Дмитрий Мельников.
— Когда мы с женой начинали отдыхать в избах много лет назад, понятия «избинг» еще не было. Нам нравилось жить в восстановленных домах. Позже родились двое сыновей: стали брать их собой, — делится Мельников. — Мы были в Плёсе во все времена года, но чаще всего именно зимой, под Новый год. Очень люблю встать рано утром 1 января, выйти во двор, когда тишина и снег под ногами хрустит, а ты идешь, где-то вдалеке на Волге рыбаки сидят, то ли еще не уходили, то ли уже пришли, деревья в снегу, воздух необыкновенный, и это такие детские ощущения, что просто потрясающе. Этот родной отдых — самый лучший для нас.
СПРАВКА
Изба — бревенчатый дом в сельской лесистой местности, один из основных типов жилища на Руси. Строится по определенным правилам. К примеру, окна должны быть 90 сантиметров в ширину и 130 — в высоту, обязательно с крестообразным переплетом. Угол двускатной крыши составляет от 25 до 40 градусов. По таким пропорциям и создается «избинг».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза Туриндустрии:
— Избинг — проект, заслуживающий внимания. И он очень интересен, в том числе школьникам и иностранцам. С одной стороны, он включает в себя экологический и рекреационный туризм, а с другой — это еще и историко-культурная составляющая. Особенно когда вы приезжаете в избу, которой не один десяток лет, сохранившую аутентичность и дух времени. Но и новые проекты стараются соблюдать все правила русского жилища. Здесь можно сходить в баню, попробовать себя в традиционном для этого региона ремесле, познакомиться с местной кухней. И такого потенциала в нашей необъятной стране больше чем достаточно. Подобные проекты сегодня могут получить неплохую господдержку, они экологичны и быстро окупаются для предпринимателей. Так, под Екатеринбургом в одной из деревень бизнесмен Игорь Черноголов использовал избы, которые там уже были, и привез еще несколько новых, получился проект «Мариинские избы». Здесь есть изба горного мастера, учителя, торговца, старовера.