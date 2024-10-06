Что такое избинг и почему этот вид туризма набирает популярность

Избинг как одно из направлений сельского туризма на российском рынке появился относительно недавно. Рассматривать его можно как наш ответ заокеанскому глемпингу.

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Основателем избинга, получившим на него официальный патент, считается житель Плеса Алексей Шевцов. У него уже есть большой опыт работы в туризме.

— На протяжении 25 лет в рамках проекта «Потаенная Россия» в Плесе мы занимались возрождением города и ремонтировали исторические избушки рядом с музеем Левитана, — рассказал Алексей. — Нам очень хотелось повысить их престиж, чтобы в маленьких бревенчатых домиках могли останавливаться отдыхающие. Этот тип жилья потерпел стратегическое поражение в ХХ веке, его просто списали, признали бесперспективным. Но сегодня ему возвращается изначально важная роль.

Сделать ремонт в исторической избе в современных условиях удовольствие не из бюджетных. Аутентичные наличники, торцевые доски, работа плотников и столяров стоит немало. Однако результат можно тиражировать и унифицировать уже в современных строениях. В итоге такой вид отдыха вполне может конкурировать с западными модными веяниями.

— Многие туристы с большим энтузиазмом размещаются в глемпингах, — продолжает Алексей Шевцов. — Это прекрасный вид отдыха, я сам его люблю, но есть и недостаток. Он очень агрессивен по отношению к окружающему пейзажу. Выглядят жилища так, будто пришельцы высадились. Вот на фоне скал, в долине, на плато такие сферы смотрятся чудесно. Но представьте, когда рядом деревенька, церквушка, старинный городок... И я подумал, что вместо причудливых конструкций здесь более уместными были бы избы. Пусть не капитальные, недорогие. Такой «избинг» собирается за три дня, у домиков нет фундамента, их можно ставить хоть на берегу Байкала. К зданию присоединяют устройство с баками: один куб чистой воды, один куб для сбросов, которые забирает ассенизатор.

Новый термин вызвал волну обсуждения. Как говорит Алексей, вторая часть слова — дань англичанам: все-таки это они разработали формат современных удобств. Поэтому название получилось емкое, с русским колоритом, юмором и уважением к «пионерам комфорта». Неологизм оценила автор сетевого проекта «#русскийпокарточкам», председатель жюри Пушкинского конкурса «РГ» Марина Королева.

— Узнала новое слово, не могу утаить его от вас. Избинг. Не слышали?.. Ну как же, «избинг» — это разновидность глемпинга! …Ну, допустим. Слово «глемпинг» получилось из английских glamour («гламур») и camping («палаточный лагерь»). Близкий перевод — «роскошный отдых на природе». Это когда с завтраком или даже «все включено». А теперь встречайте «избинг»! Это, как вы понимаете, полностью наше, российское. Можно снять, скажем, избу с двумя спальнями в гламурной «деревне», и она снаружи будет избой, а вот внутри комфорт на четыре-пять звезд, — написала она на сайте «Год литературы».

Разработан и свод правил. Их надо соблюдать, если хочется ярким и озорным названием завлечь клиентов. Ведь к комфорту уже привыкли. К примеру, в избинге непременно должны быть шторы «блэкаут» (полностью препятствующие проникновению света. — «ВМ»). Да, в русских избах их не было, но современному отдыхающему они необходимы. Есть определенные требования к сантехнике, к интерьеру.

— Я очень хочу, чтобы русская изба стала любимым жилищем для отдыха горожан, — говорит Алексей. — Не надо думать об избе как об аграрном жилище. Наш проект нацелен на то, чтобы изб в России с каждым годом становилось больше. Сельский туризм у нас присутствует в виде «сенокосинга», которым любил заниматься Лев Толстой. Мы пригласили профессионала, чтобы он показал, как правильно обращаться с косой. Есть у нас и «банинг», а еще мы учим правильно растапливать настоящий русский самовар.

О своих впечатлениях от нового вида туризма рассказал москвич, постоянный гость «избинга» Дмитрий Мельников.

— Когда мы с женой начинали отдыхать в избах много лет назад, понятия «избинг» еще не было. Нам нравилось жить в восстановленных домах. Позже родились двое сыновей: стали брать их собой, — делится Мельников. — Мы были в Плёсе во все времена года, но чаще всего именно зимой, под Новый год. Очень люблю встать рано утром 1 января, выйти во двор, когда тишина и снег под ногами хрустит, а ты идешь, где-то вдалеке на Волге рыбаки сидят, то ли еще не уходили, то ли уже пришли, деревья в снегу, воздух необыкновенный, и это такие детские ощущения, что просто потрясающе. Этот родной отдых — самый лучший для нас.

СПРАВКА

Изба — бревенчатый дом в сельской лесистой местности, один из основных типов жилища на Руси. Строится по определенным правилам. К примеру, окна должны быть 90 сантиметров в ширину и 130 — в высоту, обязательно с крестообразным переплетом. Угол двускатной крыши составляет от 25 до 40 градусов. По таким пропорциям и создается «избинг».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза Туриндустрии: