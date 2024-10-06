Турэксперт назвала регионы РФ, где можно увидеть наскальную живопись

Рисовать человечество начало тысячи лет назад. Наскальные рисунки люди оставляли в местах проведения ритуалов и обрядов, обозначали места для удачной охоты, оставляли память о важных событиях в жизни племени и наверняка много чего другого, чего археологи и историки пока не выяснили. Турэксперт Васильева расскажет, где в России можно увидеть самые древние рисунки в истории цивилизации.

Беломорск, Карелия

Одни из самых известных петролифов (древние изображения, высеченные на камнях) на территории России находятся в Карелии. Рядом с Беломорском располагаются "бесовы следки", недалеко от них – Ерпин Пудас (еще одна локация наскальных рисунков), а в паре километров – Старая и Новая Залавруга, так что все это можно легко обойти пешком. Чаще всего местные древние художники изображали животных – уток, лебедей и оленей, а "бесовы следки" историки считают бывшим местом жертвоприношений, так как здесь изображены шаманы и – самый популярный петроглиф этих мест – Бес: двухметровая человекообразная фигура, разделенная трещиной и с небольшой ямкой во рту (вероятно, его "кормили" и задабривали подношениями).

Как добраться и сколько стоит: поездом с Восточного, Ленинградского или Белорусского вокзалов до Беломорска (около суток в пути и в среднем от 3 тысяч рублей за билет в одну сторону) и далее 10–15 минут на такси до Беломорских петроглифов (есть указатели).

Якутия

Якутские петроглифы любопытны тем, что многие из них изображают не повседневную жизнь местных охотников, а разных загадочных идолов, религиозные символы и прочие атрибуты древних духовных практик, большинство из которых ученые до сих пор не расшифровали. Конечно, животные, сцены охоты и прочая "бытовуха" здесь тоже есть, особенно часто встречается изображение лося – принести домой такую добычу считалось у местных охотников редкой удачей. В изобилии петроглифы можно увидеть в национальном парке Ленские столбы.

Как добраться и сколько стоит: самолетом до Якутска (около семи часов в одну сторону и от 31 тысяч рублей за билеты туда и обратно), до Ленских Столбов комфортнее всего взять круиз на теплоходе: три дня (36 часов) от Якутска и обратно обойдутся от 13 700 рублей с человека (размещение в одноместной каюте), включено питание, экскурсия на Столбы и разная анимация на борту – мультики, аэробика, дискотека и прочее.

Урал

На Урале множество мест, где сохранились древние наскальные рисунки, их можно увидеть даже недалеко от Екатеринбурга – на Еловом мысе, на скалах вокруг рек Чусовой и Белой. Чаще всего здесь можно встретить изображения животных, и что примечательно, не только схематичных, но и вполне анатомически верно: с детализацией внутренних органов и скелетов.

Самое известное в регионе "хранилище" наскальной живописи – Капова пещера в заповеднике "Шульган-Таш". Здесь можно увидеть изображения мамонтов, носорогов, бизонов до метра в длину, а также довольно реалистичных лошадей с детализацией копыт и изгиба ног.

Как добраться и сколько стоит: ближайший аэропорт к Каповой пещере находится в Уфе (чуть больше двух часов в одну сторону и от 7 700 рублей за билеты туда и обратно), до заповедника от города – около 380 километров, удобнее всего взять экскурсию, цены на однодневные туры начинаются от 3 500 рублей с человека.

Кемеровская область

Томская писаница – один из крупнейших музеев наскальной живописи в стране. На территории около 140 гектаров можно встретить древние изображения лосей (как якутские, томские охотники тоже считали его очень ценной добычей), сов (у сибирских народов это символ божества смерти), медведей и даже древних лыжников. Археологи отмечают, что многие рисунки непривычно натуралистичны для эпохи неолита.

Как добраться и сколько стоит: самолетом до Кемерово (около 4,5 часов в одну сторону и от 17 тысяч рублей за билеты туда и обратно) и оттуда еще около часа на автобусе до остановки "Музей "Томская Писаница", билет в одну сторону – от 140 рублей.