Куда поехать на новогодние праздники из Нижнего Новгорода

Небольшое путешествие в праздничные дни способно скрасить январские выходные. «ФедералПресс» узнал, куда нижегородцы могут отправиться на новогодние каникулы по России.

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«Все хотят позитива и тепла. Поэтому, конечно же, одно из направлений – это Черное море, несмотря на то что в нем уже не купаемся, и кавказские Минеральные Воды. Основной поток поедет туда. Крым тоже будем предлагать, так как туда все равно едут», – поделилась с изданием директор турагентства ROMANOVA TRAVEL Ольга Романова.

Также среди популярных направлений – Москва и Санкт-Петербург. На зимние каникулы нижегородцы предпочитают отправляться и в Екатеринбург, несмотря на холодную погоду.

Северная столица является одним из самых экономичных направлений, туда можно отправиться за 15–20 тысяч рублей. Это полноценная путевка на три дня на Новый год или на каникулы. Стоимость поездки в Минеральные Воды достигает уже 30 тысяч рублей.

Как правило, путевки на зимние праздники нижегородцы покупают заранее, отмечает директор турфирмы.

Добавим, что для активного зимнего отдыха есть варианты отправиться в Красную Поляну, Карелию или Шерегеш. За приключениями – в Мурманск или Великий Устюг, за новыми впечатлениями – в Ярославль, Казань или Уфу, к святым местам – в Дивеево, Муром, Суздаль или Валаам.