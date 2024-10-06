Прошло совещание с регионами о туристическом налоге

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и Статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов провели совещание в Смольном с представителями регионов и муниципалитетов по аспектам введения и администрирования туристического налога. Участники совещания ответили на все вопросы, которые были заранее направлены в Минфин России, ФНС и Госдуму и заданы непосредственно в ходе совещания.

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«Эксперимент по введению «курортного сбора» позволил выявить ряд проблем этого инструмента. Поэтому было принято решение преобразовать его в «туристический налог». Главное достоинство туристического налога — это то, что местные власти получают источник доходов для финансирования курортной индустрии и смогут самостоятельно решать, на что им потратить эти деньги. Очень важно, что дополнительные доходы по этому налогу не будут учитываться при расчете бюджетной обеспеченности регионов. То есть, за счет этих доходов федеральная поддержка регионов снижаться не будет. Прошу также обратить внимание, что муниципалитетам, которые планируют ввести туристический налог на своей территории с 2025 года, необходимо принять и официально опубликовать нормативный акт о его установлении не позднее 1 декабря текущего года», – отметил Андрей Макаров.

На совещании участники обсудили ключевые вопросы регионов и муниципалитетов по администрированию туристического налога и формированию реестра классифицированных средств размещения как источника данных для исчисления налога.

«Принятыми летом поправками в Налоговый Кодекс всем муниципалитетам с 1 января 2025 года предоставляется право вводить на своей территории туристический налог. Подчеркну, что это именно право, а не обязанность. Муниципалитетам предоставляются широкие полномочия по определению основных параметров туристического налога. В частности, по определению налоговых ставок, которые ограничены на федеральном уровне только максимальными размерами. Это позволяет устанавливать пониженные ставки для льготных категорий граждан или вообще освобождать их от налога. Хочу отметить, что при реализации этих полномочий муниципалитетам следует крайне взвешенно подходить к этому вопросу, оценивая экономический эффект и возможные последствия для туристической отрасли», – сказал Алексей Сазанов.

Как отметил Алексей Сазанов, возникающие у регионов вопросы в основном обусловлены нормативно-правовыми отличиями туристического налога от действующего курортного сбора.

Действующий курортный сбор уплачивается физическими лицами, проживающими в средствах размещения. А туристический налог будет уплачиваться непосредственно организациями и физическими лицами, которые оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания людей в средствах размещения, включенных в реестр.

Речь идет о реестре классифицированных средств размещения, включение в который необходимо, чтобы деятельность по предоставлению мест для временного проживания признавалась подлежащей налогообложению турналогом.

Еще одно значительное отличие туристического налога – это порядок определения налоговой базы, которой признается стоимость оказываемой услуги по предоставлению мест для временного проживания.

Также представители Санкт-Петербурга и Ставропольского края рассказали об итогах эксперимента по введению «курортного сбора» на своих территориях и планах по введению туристического налога.

«Курортный сбор в Петербурге неплохо себя зарекомендовал. За этот период его уплатили более 1,5 миллиона человек – это около 70% тех, кто остановился в классифицированных средствах размещения. Видим, что введение в Петербурге курортного сбора практически не повлияло на количество туристов, наоборот, наблюдается рост. Мы планируем до декабря принять нормативную базу по введению туристического налога, чтобы он вступил в силу в Петербурге уже со следующего года», — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

По итогам совещания было принято решение о подготовке Минфином России и ФНС разъяснений для субъектов и муниципалитетов по применению отдельных норм закона о туристическом налоге, вопросам его администрирования, что позволит повысить эффективность введения налога.

Также Андрей Макаров и Алексей Сазанов договорились мониторить ситуацию, как на практике будут реализованы положения новой главы Налогового Кодекса, и по истечении двух налоговых периодов вернуться к обсуждению и оценить полученные результаты.

*Летом принят закон о совершенствовании налоговой системы, в котором в том числе предусмотрены меры по увеличению налоговых доходов регионов, расширению их налогооблагаемой базы.

В частности, предусмотрено преобразование "туристического сбора" в "туристический налог" с полной передачей полномочий по его введению и определению ставок на местный уровень. При этом устанавливается верхний предел ставки, превысить который местные власти не смогут – 1% в 2025 году с дальнейшим ежегодным увеличением до 5% к 2029 году (но не менее 100 рублей за сутки).

Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения средств размещения, таким образом муниципалитеты получат дополнительный доходный источник для развития туристической индустрии.