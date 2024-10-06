Что посмотреть в Суздале: музеи и достопримечательности

Мы продолжаем знакомить вас с популярным туристическим автомобильным маршрутом «Золотое кольцо России» и отправляемся в Суздаль. В этом году город отметил своё 1000-летие, и к юбилею он масштабно преобразился. Здесь реставрируют здания, облагораживают общественные пространства и появляются новые жанровые скульптуры, так что Суздаль интересно посетить, даже если вы уже бывали тут ранее. Впрочем, это место, в которое хочется возвращаться: пейзажи и древняя архитектура располагают к прогулкам. На каждом шагу встречаются церкви, монастыри, маленькие деревянные домики и изящно петляющая река. Рассказываем о главных достопримечательностях Суздаля.

© Quto.ru

Суздаль

Годом основания Суздаля считается 1024. При Юрии Долгоруком Суздаль являлся центром Ростово-Суздальского княжества. Андрей Боголюбский перенёс столицу во Владимир, и княжество стало называться Владимиро-Суздальским. С середины XIII века Суздаль был столицей самостоятельного Суздальского княжества, позднее - Суздальско-Нижегородского княжества. В конце XIV века город вошёл в состав Великого княжества Московского. В следующие века, оказавшись в стороне от железной дороги, Суздаль остался без бурного развития промышленности, зато стал городом-музеем. Белокаменные памятники Суздаля включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Суздаля около 200 километров пути по трассе М-7 «Волга». Часть пути до Владимира можно проделать по платной М-12. Путешествие можно объединить с посещением Владимира, Боголюбово, Иваново и Шуи. А заехать в Кидекшу, где когда-то располагалась резиденция князя Юрия Долгорукого, – просто обязательно.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Суздальский кремль

Древнейшая часть города – Суздальский кремль, расположенный в излучине реки Каменки. Все деревянные укрепления сгорели во время пожара в 1719 году и более не восстанавливались. До наших дней дошёл Собор Рождества Пресвятой Богородицы, правда, уже в перестроенном виде. Изначально собор был возведён в 1222-1225 годах, но в 1445 году в результате пожара верхняя часть собора обрушилась, поэтому её надстроили из кирпича. Ансамбль архиерейского двора Суздальского кремля сложился в течение XV–XVIII веков. Сейчас внутри архиерейских палат расположены выставочные экспозиции, Детский музейный центр и Крестовая палата.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

А ещё на территории Кремля можно увидеть Никольскую церковь 1766 года - памятник деревянной архитектуры середины XVIII века. Церковь была перевезена в Суздаль из села Глотово Юрьев-Польского района в 1960 году. Что, фактически, положило начало созданию в городе Музея деревянного зодчества.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Музей деревянного зодчества

В шаговой доступности от Суздальского кремля, на другой стороне реки Каменки, находится Музей деревянного зодчества. Экспонаты для этого музея под открытым небом (памятники деревянного зодчества XVIII-XIX веков), как и Никольская церковь, собирались по всей Владимирской области и были перевезены в Суздаль в 60-70-ые годы прошлого столетия.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Торговые ряды

В центре Суздаля на Торговой площади с XII и до XIX века располагались деревянные купеческие лавки и ремесленные мастерские. Здания торговых рядов, украшающие площадь и сейчас, были построены в 1806–1811 годах. Теперь здесь расположены рестораны и кафе, сувенирные лавки, где можно купить знаменитую суздальскую медовуху и варенье из огурцов, мёд и пр. А на противоположной стороне улицы Ленина появилось множество торговых палаток. Но это не единственное торговое место в городе, магазинчики есть фактически у каждой туристической локации.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Архитектурный ансамбль Торговой площади. Воскресенская церковь и Казанская церковь

На Торговой площади напротив Торговых рядов вы увидите Воскресенскую церковь, возведённую в 1720-м году, и Казанскую церковь, построенную в 1739-м.

© Светлана Парфенова

Также рядом с Торговыми рядами находится Кресто-Никольская церковь 1770 года.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

А с другой стороны – Пятницкая церковь 1772 года и Входо-Иерусалимская церковь, построенная в 1702—1707 годах.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Смотровые площадки

Рядом с этими церквями и Торговыми рядами, находящимися на высоком берегу реки Каменки, оборудованы смотровые площадки с потрясающими панорамными видами.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Чуть поодаль вы увидите земляной вал. С его вершины открывается невероятно красивый вид на сами церкви и Торговые ряды, возвышающиеся на фоне петляющей Каменки.

© Светлана Парфенова

Успенская церковь

Возле земляного вала расположена Успенская церковь. Изначально каменная церковь на этом месте была построена в конце XVII века, а после пожара 1719 года её перестроили в нетипичном для Суздаля стиле нарышкинского барокко.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Ризоположенский монастырь

На территории Суздаля расположены несколько монастырей. Ризоположенский находится недалеко от центра города. Монастырь был основан в 1207 году, а его архитектурный облик, дошедший до нашего времени, сформировался в XVI–XIX веках. Самой его ранней постройкой считается Ризоположенский собор, датированный первой половиной XVI века. Святые ворота возведены в 1688 году. В 1819-м в честь победы в Отечественной войне 1812 года была построена 72-метровая Преподобенская колокольня. Также на территории вы увидите Сретенский храм. Обычно на колокольню можно подняться: с её смотровой площадки открывается завораживающий панорамный вид на город. Будьте внимательны: колокольня временно находится на реставрации.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Свято-Покровский монастырь

Свято-Покровский монастырь был основан на правом берегу реки Каменки в 1364 году. Его деревянные постройки не уцелели, а современный вид ансамбля формировался с XVI века. Доминанты монастыря - трёхглавый Покровский собор (1510-1518 гг.) и шатровая колокольня.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Спасо-Евфимиев монастырь

Архитектурный ансамбль Спасо-Евфимиева монастыря, основанного в 1352 году, включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главный храм монастыря - Спасо-Преображенский собор, построенный в XVI веке в традициях древней белокаменной архитектуры Суздаля. Сейчас территория обители является музейным комплексом.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

От монастырских стен открывается очень красивый вид на речку Каменку, архитектурный ансамбль Покровского монастыря и бескрайние зеленые просторы.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

«Женитьба Бальзаминова» и «Андрей Рублёв»

Суздаль – это, пожалуй, один из самых кинематографических провинциальных российских городов. Здесь снимались сцены фильмов «Женитьба Бальзаминова», «Андрей Рублёв», «Метель», «Братья Карамазовы» (https://quto.ru/journal/puteshestviya/weekend-staraya-russa.htm), «Чародеи» и другие. В память о съёмках «Андрея Рублёва» в 2017 году на территории ГТК «Суздаль» открыли памятник Андрею Тарковскому. А на улице Старой вы найдёте домик Бальзаминова. Напротив, у Антипьевской церкви, летом 2024 года открыли памятник Михаилу Бальзаминову в исполнении актера Георгия Вицина.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Ильинский луг

Ещё одна важная и невероятно красивая достопримечательность Суздаля – Ильинский луг. Это государственный природный заказник: небольшие холмы, озера и россыпь церквей по кругу.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Церкви Суздаля

Суздаль вообще славится своими многочисленными церквями, каждая из которых - уникальный памятник архитектуры. Гуляя по городу, вы увидите бесчисленное количество храмов.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Кареты и река Каменка

А ещё Суздаль знаменит тем, что здесь можно прокатиться на карете (основная парковка карет находится у Суздальского кремля) и, в сезон, совершить речную прогулку по реке Каменке не только на обычном речном трамвайчике, но и на сказочной ладье.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Музеи Суздаля

Кроме вышеперечисленных музеев, в Суздале есть Музей восковых фигур, Музей истории плюшевого мишки, Нескучный музей, выставочный центр «Ларец» и пр.

© Светлана Парфенова

Жанровые скульптуры и памятники Суздаля

В Суздале множество памятников и жанровых скульптур. Здесь есть Пивовар, Граф с рюмочкой, памятник В. И. Ленину и памятник А. А. Лебедеву, Фотограф и пр. А совсем недавно в городе появились «Суздальчата», а поиск маленьких бронзовых фигурок стал новым туристическим квестом. Нужно найти миниатюрные фигурки Бабушки с огурцом, Дедушки с ложкой, Девушки с кошкой, Финансиста, Рыбачка, Ткачихи.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

В центре города можно увидеть здания администрации, дома культуры, театра, мемориал Великой отечественной войны и Вечный огонь. Приятно прогуляться в парке 950-летия Суздаля и в сквере имени Д.М. Пожарского, а также просто побродить по улочкам города, любуясь старинными деревянными домиками