Туристка пыталась дважды бесплатно отдохнуть в пятизвездочном отеле

Подробностями о встрече с неприятной гостьей поделились в отеле «Гельвеция» 5* в Петербурге, работающего по системе pet-friendly. Женщина заселилась в номер с собакой, что было разрешено. Однако оказалось, что вместе с ними в номер заехали еще несколько кошек, а в конце проживания туристка не захотела платить за предоставленные услуги.

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На следующий день после заезда сотрудники отеля выяснили, что в комнате проживают две кошки, о которых работники ресепшен при заселении не были уведомлены. Это удалось выяснить по неприятному запаху в коридоре. Что творится в самом номере, куда туристка упорно никого не хотела пускать, даже боялись представить. При этом, по мнению персонала, гостья вела себя достаточно агрессивно, пытаясь досадить другим постояльцам и сотрудникам или устроить полноценный скандал.

Поняв, что гость совершенно точно попадает в категорию проблемных, администрация решила перепроверить данные клиентки. К их удивлению, эта женщина уже отдыхала ранее, но под другой фамилией. Более того, в предыдущий визит она пыталась увильнуть от оплаты после нескольких продлений номера. И деньги в итоге удалось получить с большим трудом. Женщину после этого внесли в черный список.

Понимая, с кем имеют дело, отель взял оборону. Прожив 3 дня, дама с собачкой пошла на стандартный для себя трюк и опять захотела продлить проживание, зная, что окончательный расчет происходит при выезде. Ей сообщили, что свободных номеров нет. Та все равно объявила, что съезжать не собирается. Администрации пришлось к концу срока проживания заблокировать ключ от номера. На что постоялица заявила:

«Да пожалуйста, выселяйте! Только денег у меня нет. Есть телефон. Хотите получить оплату – тогда придумайте, как его продать!»

В итоге женщина в сопровождении менеджера отправилась в салон связи, где у нее выкупили телефон. Из полученных денег она сумела внести необходимую сумму за проживание, без особого на то желания глубоко за полночь. Когда дама наконец-таки съехала, персонал ужаснулся от того, что случилось с номером.

«Комната в кошмарном состоянии: везде разбросан кошачий туалет, все перевернуто, диван исцарапан, ковер безнадежно испорчен», – описывают ситуацию в отеле.

Номер срочно закрыли в системе бронирования, провели генеральную уборку и заменили те предметы интерьера, что чистке не подлежат. За все содеянное ей удастся избежать ответственности:

«В такой ситуации нет смысла обращаться за компенсацией. Денег у постоялицы все равно нет – больше уйдет на судебные издержки», – объяснило свою позицию руководство.

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