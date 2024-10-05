Курорт «Аджигардак» станет туристической жемчужиной России

Курорт «Аджигардак», расположенный в Челябинской области, вошел в число участников национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщили в пресс-службе корпорации «Туризм.РФ». Проект по модернизации горнолыжного комплекса, находящегося на склонах хребта Аджигардак в Ашинском районе, был удостоен награды Ski Business Awards 2024 на Форуме туристических территорий.

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Работы включают обновление инфраструктуры и строительство новых объектов, таких как гостиницы уровня 4 и 5 звезд на 900 номеров, а также увеличение протяженности горнолыжных трасс. Ожидается, что данные меры повысят туристический поток до 460 тысяч человек в год.

По словам губернатора Алексея Текслера, курорт долгое время не развивался, однако благодаря приходу инвесторов, он превратится в один из ведущих туристических комплексов России. Курорт будет работать круглый год, благодаря системам искусственного оснежения, канатным дорогам и спортивной инфраструктуре. Финансирование проекта осуществляется в рамках государственной программы «Развитие туризма».

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