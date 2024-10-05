Японец нарушил правила въезда на Курилы и был оштрафован

Турист из Японии Матсуда Нориэкэ прибыл на остров Кунашир с нарушением сроков въезда, указанных в его разрешении. Иностранец, получивший пропуск на въезд в Россию, вместо запланированного июля приехал в сентябре. За это нарушение сотрудники Пограничной службы привлекли его к административной ответственности, выписав символический штраф.

Во время своего пребывания на Курилах японский турист не упустил возможности прогуляться по Южно-Курильску и посетить местный краеведческий музей.

Примечательно, что в конце июля правительство Японии порекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Россию. Это заявление было сделано после официального визита японского депутата Мунэо Судзуки в Россию.

Сообщалось, что японский депутат рассказал о поддержке своей поездки в Россию

Ранее писалось о том, что во время визита в Москву депутат выступил с призывом к РФ возобновить поездки на могилы предков японскими гражданами, которые раньше проживали на Курильских островах.