Туристов возмутил календарь праздников на 2025 год

Правительство утвердило календарь праздников и выходных на следующий год, документ возмутил подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома». Они считают, что график составлен неверно и что туристов буквально «прокатили» сразу с несколькими датами, под которые часто россияне планировали поездки по России и за рубеж. Редакция разобралась, в чем дело.

Подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным документ был опубликован накануне. Из него следует, что россиян ждет сразу несколько длинных выходных в 2025 году, в частности, речь идет о новогодних праздниках. Однако некоторые решения кабмина вызвали возмущение у граждан. Особенно яркой оказалась реакция на выходные в феврале и марте.

День защитника Отечества в 2025 году выпадает на воскресенье. И лишний выходной в этом месяце в честь праздника в календаре не прописан. То есть россияне будут отдыхать стандартный уикэнд. Похожая ситуация сложилась и вокруг Международного женского дня. В 2025 году 8 Марта выпадает на субботу. Следовательно, в эти дни граждан ожидает обычный уикэнд.

Правительство сообщало,что целый ряд праздников перенесут, чтобы создать дополнительные выходные. Разъяснялось: отдых с 23 февраля переносится на 8 мая, это будет четверг. А выходной с 8 марта компенсируют пятницей, 13 июня.

Некоторые граждане оказались не согласны с этой логикой властей. Они говорят, что в указанные майские и июньские даты как раз было бы лучше работать, а вот в феврале и марте отдыхать по 3 дня. Также подписчики напоминают, что на майские праздники второй год подряд, вероятнее всего, будет довольно холодно.

Ранее TourDom.ru писал, что номерной фонд в отелях горнолыжных курортов Сочи на период зимних праздников уже забронирован на 40%. А ближе к Новому году загрузка гостиниц составит уже 90%.