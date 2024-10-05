В начале ноября в Сочи откроют 30 зимних пляжей

Они будут отмечены специальными флагами золотисто-жёлтого цвета с изображением зонтика.

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Пляжи расположатся вдоль основных променадов: на Приморской набережной, на набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и Лазаревского, а также в микрорайоне Мамайка, сообщает городская администрация.

Там отметили, что этот проект реализуется уже третий год подряд и пользуется большой популярностью у жителей и гостей курорта. На зимних пляжах установят парковую мебель, там будут работать кафе, а также спортивные и детские игровые зоны.

В мэрии добавили, что идёт активная подготовка к зимнему сезону и в горном кластере, где отели на период новогодних каникул уже забронированы на 40 процентов.