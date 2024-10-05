Около 20 ресторанов в Камергерском переулке стали частью гастромаршрута

Фестиваль «Золотая осень» с 4 по 13 октября приглашает москвичей и гостей города во вкусное гастрономическое путешествие по Камергерскому переулку. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

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«Порядка 20 ресторанов предложат гостям отведать салат из тыквы с творожным сыром, запеченный баклажан с сыром страчателла, томатным соусом и базиликом, ризотто с шафраном и креветками, цветную капусту «мак энд чиз», ягодный пунш и многое другое по выгодным фестивальным ценам», – говорится в сообщении.

Начать можно с осеннего салата с печенью и медово-горчичным соусом, который подают в одном из ресторанов – участников фестиваля. Далее по маршруту гостям предложат жаркое с двумя видами мяса и грузинской хаппи, а также тыквенный суп со страчателлой из сулугуни и тыквенными семечками, кутаб с тыквой и печень индейки с карамелизованными яблоками.

Гостям «Золотой осени» рестораны предлагают также копченую утку с тыквой и яблоками, салат с цуккини, спаржей, сыром и льном, баранью лопатку с пюре из зеленого горошка и печеной тыквой, папарделе «кон фунги» с лисичками и вешенками в белом креме.

Желающим попробовать что-то необычное в фестивальном меню – брускетта с муссом из подкопченой тыквы и ростбифом, а также ризотто с тыквой и горгонзолой.

На десерт рестораторы рекомендуют гостям попробовать медовик со сметанным кремом и латте вишня в шоколаде. Из напитков посетители могут заказать кавказский горный чай с травами, латте кленовый пекан, чай без чая шиповник-апельсин и коктейль «Листопад».