Горнолыжный курорт «Солнечная долина» завоевал престижный статус

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» в Челябинской области признали лучим в УрФО. Об этом заявили организаторы «FTT-2024: Форум туристических территорий», который проходит в Минеральных Водах с 3 по 6 октября.

© РИА Новости

«"Солнечная Долина" стала лучшим курортом УрФО. А компания из Челябинска КБ "Ратрак-Урал" признана лучшим российским производителем горнолыжного инвентаря и оборудования», — сообщает telegram-канал «Кавказ.РФ».

Представители горнолыжной отрасли Челябинской области были отмечены в рамках престижной премии Ski Business Awards 2024. Днем ранее в рамках данной премии курорт «Аджигардак» получил награду как лучший инвестиционный проект. Развитие всесезонного курорта стало частью нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Работы по строительству новой трассы и инфраструктуры в «Аджигардаке» ведутся при поддержке «Туризм.РФ».