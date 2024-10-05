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Владивосток обогнал Москву по стоимости аренды жилья для туристов

Владивосток обогнал Москву по стоимости аренды жилья для туристов этой осенью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Москву обогнали в рейтинге дорогих гостиниц для туристов
© РИА Новости
«Дороже всего из популярных направлений аренда жилья в сентябре стоила во Владивостоке — 5 367 рублей за сутки. В Москве средняя ставка составила 4 747 рублей, в Сочи — 4 639 рублей, в Нижнем Новгороде — 4 174 рубля, в Казани — 3 883 рубля, Санкт-Петербурге — 3 760 рублей», — сообщается в обзоре сервиса.

В целом по стране стоимость краткосрочной аренды за сентябрь 2024 года выросла на 14%, до 4 тыс. рублей за сутки. По мнению основателя сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрия Кузнецова, в октябре стоимость аренды однокомнатных квартир, студий и других объектов аренды для туристов снизится на 5%.

Высокий спрос останется только в городах-миллионниках и на курортах Краснодарского края.

До этого в России предупредили о ловушках при аренде с правом выкупа.

Ранее аренда жилья в России подорожала еще больше.

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Юрий Кузнецов