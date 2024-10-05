Власти Калининграда планируют ввести туристический налог с 1 января 2025 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документы горсовета.

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Так, согласно предложению горсовета, налоговая ставка в 2025 году составит 1%. Планируется, что она будет расти вплоть до 2029 года. Максимальный размер налоговой ставки для туристов будет составлять 5%.

Пока горсовет представил только проект решения о введении туристического налога. До 8 октября граждане и общественные организации могут подать свои предложения, касающиеся инициативы.

Ранее стало известно, что со следующего года в Великом Новгороде будет действовать туристический налог, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».