В следующем году гостиницы в России могут подорожать

Цены на проживание в гостиницах России за январь – август выросли на 12%, а по сравнению с 2022 годом – на 18%. Это следует из отчета Росстата об индексе потребительских цен, с которым ознакомился корреспондент «ТурДома». Однако эксперты говорят о гораздо более значительном подорожании.

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«По нашим данным, средняя стоимость забронированной ночи с января по сентябрь составляла 5300 руб., это плюс 18% к прошлому году», – рассказали в сервисе «Островок».

По оценке гендиректора туроператора «Турплатформа» Сергея Толчина, средний рост цен в отелях находится на уровне 10–15%, но показатель неравномерно распределен в разных регионах в ценовых сегментах.

«Мы отметили наибольшее повышение цен в Москве, в качественных объектах размещения Краснодарского края, Ставрополья. В наименьшей степени подорожание затронуло Крым из-за всем известной ситуации, а также объекты с низкой конкурентной способностью. С одной стороны, это рост цен на 20% и более, а с другой – на 5–7%», – сказал Толчин.

Региональные диспропорции заметны и в статистике платформы TravelLine: в Москве гостиницы в сентябре подорожали на 38% (к прошлом году. – Ред.).

Отельеры объясняют это ростом издержек на ведение бизнеса.

«Росстат дает цифру 12%, но не нужно забывать, что за последнее время расходная часть увеличилась на 30%. Владельцы гостиниц не могут не поднимать цены, потому что дорожает все вокруг», – говорит сооснователь «Международной профессиональной академии туризма» Алена Енова.

Кроме того, влияние на конечную стоимость номера оказывают тарифы на коммунальные услуги и ситуация с фондом оплаты труда. По словам Сергея Толчина, в курортных регионах зарплаты обслуживающего персонала за 2 последних года подскочили почти в 2 раза.

В следующем году рост цен может быть еще более значительным.

«В 2024-м отдых в Крыму подорожал на 10–15%, на уровень инфляции. В 2025-м ждем 20–25%», – прогнозирует коммерческий директор ТОК «Судак» Геннадий Косарев.

В низкий сезон изменения будут не очень заметны. Летом ожидается другая картина, поскольку к числу причин подорожания добавится динамическое ценообразование – и в этом году в июле и августе отели, воспользовавшись высоким спросом (загрузка номеров доходила до 100%. – Ред.), выставили серьезные ценники.

Еще один фактор, который наверняка сделает в 2025-м номера еще более дорогими, – туристический налог. Его планируют ввести во многих регионах.

«Турналог хотят за ближайшие 5 лет увеличить до 5%. Эти налоговые издержки, конечно, будут в стоимости услуг каждого средства размещения», – отмечает Алена Енова.

В конце сентября в телеграм-канале «Крыша ТурДома» мы провели опрос, предложив подписчикам рассказать, сколько они в этом году потратили на отдых. Выяснилось, что лишь небольшому числу участников голосования удалось уложиться в сумму 100 тыс. руб. на человека.