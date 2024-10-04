В Ростове завершился купальный сезон

В Ростове 1 октября завершился купальный сезон, купание в водоёмах запрещено. Спасатели призывают граждан соблюдать запрет и не рисковать своей жизнью и здоровьем. Об этом сообщает телеграм-канал УГОЧС Ростов-на-Дону.

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