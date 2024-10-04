В Ростове завершился купальный сезон
В Ростове 1 октября завершился купальный сезон, купание в водоёмах запрещено. Спасатели призывают граждан соблюдать запрет и не рисковать своей жизнью и здоровьем. Об этом сообщает телеграм-канал УГОЧС Ростов-на-Дону.
— В этом году организованного и безопасного купания граждан на территории города работали три пляжа: муниципальный пляж на острове Зеленый, центральный городской пляж и частный пляж «Каррера». К сожалению, за купальный сезон зарегистрированы и случаи гибели людей на водных объектах. С начала купального сезона утонули три человека Основными причинами гибели людей на воде по-прежнему остаются купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения, — говорится в сообщении.
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В Ростове завершился купальный сезон