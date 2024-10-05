В Уфе планируют построить многофункциональный оздоровительный комплекс

В Октябрьском районе Уфы (Башкортостан) планируется строительство многофункционального всесезонного гостинично-туристического оздоровительного комплекса.

© Уфа

Об этом на инвестчасе в региональном правительстве рассказала глава компании «Четыре сезона — Жилстройинвест» Гульнара Махмутова, передаёт АБН24.

По её словам, проектом предполагается обустройство акватермальных зон и площадок для активного отдыха, а также строительство горнолыжных и тюбинговых трасс.

Общая стоимость инвестпроекта оценивается примерно в 10 млрд рублей.

Ранее в Министерстве туризма и промыслов Нижегородской области заявили, что до конца 2028 года в столице региона построят пять новых гостиниц.