Пассажиры останутся в самолетах без Wi-Fi

В Минтрансе заявили, что обеспечить пассажиров беспроводным доступом в интернет на борту самолетов пока что не получится из-за санкций. Такой ответ от госоргана получил на свой запрос депутат Госдумы Ярослав Нилов.

© tourdom.ru

Ведомство отметило, что эту идею крайне сложно реализовать с технической точки зрения в условиях ограничений для российской авиационной отрасли. В частности, Wi-Fi требует установки сложной спутниковой системы. Кроме того, понадобится заключить договор с провайдерами, но большинство операторов связи в области авиации располагаются в недружественных странах.

Из всех необходимых составляющих для организации интернет-доступа в полете у ведомства есть только нормативная база. В Минтрансе есть идеи, как обеспечить предоставление услуги на пассажирских рейсах, и он уже отправил предложения в Роскосмос и Минцифры.