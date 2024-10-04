В Калининграде на путешествия молодежи выделили 14 млн рублей

В Калининградской области на экскурсионно-образовательные поездки для детей и молодежи по городам России выделили более 14 миллионов рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Экскурсии организуют в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Твери. Мероприятия предусмотрены до 5 декабря 2024 года. Планируется всего 360 участников. Состоится 8 заездов, в каждом по 45 человек. Исполнителю предстоит забронировать и доставить авиабилеты. Отмечается, что все перелеты должны осуществляться только прямыми рейсами.

В рамках программы состоится три заезда в Москву, четыре в Санкт-Петербург и один в Нижний Новгород.