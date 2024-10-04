«Газпром Поляна» остановила бронирования

Курорт «Газпром Поляна» в Сочи на время приостановил прием новых бронирований. Буквально через час после этого телеграм-канал Baza написал, что система организации была взломана злоумышленниками. Причем, отмечают источники, произошло это еще в конце сентября, а последствия атаки не удалось устранить до сих пор. Baza сообщает, что перестали работать бухгалтерия и система заселения гостей. В общей сложности оказалось заражено более 100 компьютеров.

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В разговоре с журналистом TourDom.ru сотрудники «Газпром Поляна» подтвердили информацию о том, что бронирование приостановлено именно по техническим причинам. Сейчас, заметили они, специалисты стараются как можно скорее исправить ситуацию. О результатах сразу же сообщат. Информацию о взломе собеседники редакции комментировать отказались. Стоит отметить, что прогулочные билеты и ски-пассы все еще можно приобрести в кассах курорта.

В свою очередь, пресс-служба курорта на днях предупреждала клиентов о том, что мошенники в последнее время все чаще используют поддельные аккаунты, которые не имеют отношения к официальным страницам «Газпром Поляны». Подчеркивалось, что курорт никогда не запрашивает перевод денег за услуги на личные банковские счета. Уже тогда пресс-служба упоминала о проблемах в работе внутренних сервисов. Помимо прочего, речь шла о неполадках в функционировании системы бронирования.

Ранее TourDom.ru писал о новом способе мошенничества, который используют российские киберпреступники. Их методы получения доступа к аккаунтам гостиниц на онлайн-площадках бронирования становятся все более изощренными – с элементами психологического давления. С этой схемой уже столкнулись многие отели.