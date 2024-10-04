В Перми с 2025 года планируют ввести туристический налог

Туристический налог планируют ввести на территории Перми с 1 января 2025 года. Соответствующий проект решения размещен на сайте Пермской городской думы.

Документ, внесенный главой города Эдуардом Сосниным, пока находится на рассмотрении депутатов.

"Установить и ввести в действие с 01.01.2025 на территории города Перми туристический налог", - говорится в проекте решения депутатов гордумы.

Отмечается, что налоговую ставку планируется установить в размере 1% от налоговой базы. Также предполагается установить категории граждан, стоимость услуг по временному проживанию которых не будет включаться в налоговую базу при условии представления налогоплательщику документов, подтверждающих статус физлица. В частности, речь идет о жителях Прикамья или гражданах, имеющих регистрацию по месту пребывания, а также о лицах, не достигших 18 лет.

Как отмечал ранее зампред правительства Пермского края Алексей Черников, Прикамье находится среди регионов-лидеров по количеству привлеченных средств из федерального бюджета на развитие туризма. В регионе развивается круизный, экологический, культурно-познавательный, промышленный и санаторно-курортный туризм. По данным правительства края, за 2023 год - год 300-летия Перми - турпоток Прикамья превысил 1 млн человек. Планируется, что эта планка не будет снижена в последующие годы, а к 2030 году предполагается увеличить турпоток в регион до 1,5 млн человек в год.