В Екатеринбурге создают комфортные условия для туристов

Мэрия Екатеринбурга создала пять парковок для туристических автобусов в дополнение к шести уже существующим. Еще две такие парковки появятся до конца месяца, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Экскурсионным автобусам отдали парковки напротив штаба ЦВО на углу проспекта Ленина и улицы Кузнечной, напротив Дома офицеров на улице Луначарского, возле железнодорожного вокзала (напротив гостиницы «Маринс Парк Отель»), а также возле «Эрмитажа-Урал» на улице Вайнера и у краеведческого музея на улице Малышева. До конца октября планируется добавить к ним точки возле «Грин Парк Отеля» на улице Народной Воли и у главного корпуса УрФУ на Втузгородке.

Еще весной три такие парковки появились на проспекте Ленина (у колледжа имени Ползунова, Оперного театра и «Сити-Центра»), по одной – у Храма-на-Крови и «Ельцин Центра». Инициатором выступил руководитель центра гидов Константин Брыляков, который на заседании «совета неравнодушных граждан» пожаловался мэру Алексею Орлову на отсутствие парковок для туристических автобусов.

Как ранее уточняли в пресс-службе мэрии, в таких местах запрещено парковать любой транспорт, кроме автобусов. Автомобили оттуда будет вывозить эвакуатор.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее в Екатеринбурге пообещали открыть более 2400 новых мест для платной парковки. Их общее количество увеличится почти вдвое.