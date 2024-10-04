На Кубани порядка 7 тысяч гостевых домов подлежат легализации

Легализации в Краснодарском крае подлежат около 7 тыс. гостевых домов. Собственники этих домов смогут выйти из "серой" зоны туристического рынка и повысить уровень сервиса после принятия соответствующего закона, сообщила ТАСС зампред думского комитета по туризму Наталья Костенко в кулуарах Форума туристических территорий.

"Если говорить по Краснодарскому краю, то у нас около 10 тыс. средств размещения, из них 7 тыс. - это гостевые дома, они подлежат легализации", - сказала Костенко.

При этом порядка четырех тысяч гостевых домов на Кубани имеют различные проблемы, которые пока препятствуют их легализации. В основном они касаются перевода земель, на которых они были возведены как индивидуальные жилые дома (ИЖС), в коммерческое пользование.

"Мы сейчас проводим аналитическую работу с регионами по выявлению ключевых проблем, которые препятствуют легализации в нормальном ключе. Это, в том числе, перевод земель ИЖС в виды коммерческого использования. Мы должны предоставить механизмы, в том числе законодательные, для совершения этих действий по легализации", - пояснила она.

Законопроектом о гостевых домах, который принят в первом чтении, предлагается считать гостевым домом индивидуальный жилой дом или его часть, в котором номера и помещения вспомогательного характера используются для предоставления гостиничных услуг. Номерами гостевого дома считаются жилые помещения, предназначенные для временного размещения туристов.

Костенко ранее сообщала ТАСС о том, что законопроект о гостевых домах, который позволит этим средствам размещения легализоваться в правовом поле, будет принят до конца 2024 года.

О форуме

"FTT-2024: Форум туристических территорий" проходит на Ставрополье с 3 по 6 октября, участниками стали более 2 тыс. экспертов, представителей бизнеса и инвесторов. Организаторами форума выступили ГК Sportb2b и "Номос". Федерация рестораторов и отельеров России, Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервисов и Кавказ.РФ являются партнерами мероприятия.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.