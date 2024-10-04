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"Роза Хутор" планирует открыть горнолыжный сезон в третьей декаде декабря

Горный курорт "Роза Хутор" в Сочи планирует открыть трассы для катания в третьей декаде декабря 2024 года. Об этом сообщил журналистам гендиректор курорта Александр Белокобыльский.

«Роза Хутор» планирует открыть горнолыжный сезон в третьей декаде декабря
© РИА Новости
"Сейчас планируем открытие зимнего сезона. Даты постоянной, четкой нет, потому что все зависит от снега. Мы для себя сделали вывод, что даже если снег выпадет в ноябре или в начале декабря, открывать курорт для горнолыжников смысла особого нет. Поэтому, как правило, начало зимнего сезона у нас происходит где-то в третьей декаде декабря", - сказал Белокобыльский.

Говоря о предстоящем горнолыжном сезоне, гендиректор курорта отметил рост спроса на раннее бронирование и покупку ски-пассов до 30%.

"В этом году мы традиционно открыли pre-sale на ски-пассы в августе с максимальной скидкой, дополнительно для гостей появилась возможность приобрести услуги проката и школы инструкторов на нашем сайте. Скидки на проживание в отелях сейчас составляют от 20% до 30%. Мы видим, что спрос по акции раннего бронирования вырос на 30% по сравнению с прошлым годом", - уточнил спикер.

Кроме того, в 2024 году была внедрена программа лояльности "Роза бонус". Участникам программы были начислены дополнительно 10 тыс. бонусов, которыми можно воспользоваться при приобретении услуг курорта.

По данным пресс-службы курорта, летний сезон продлится на "Роза Хутор" до 5 ноября. Предварительно, с мая по текущий момент курорт принял более 1 млн гостей. Ожидается, что общий показатель превысит прошлогодний на 15%. В течение этого лета курорт принимал около 7 тыс. человек ежедневно.

О курорте

"Роза Хутор" - круглогодичный горнолыжный курорт. Для любителей горных лыж и сноуборда на курорте доступны 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка и учебные склоны.

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