«Роза Хутор» планирует открыть горнолыжный сезон в третьей декаде декабря

Горный курорт "Роза Хутор" в Сочи планирует открыть трассы для катания в третьей декаде декабря 2024 года. Об этом сообщил журналистам гендиректор курорта Александр Белокобыльский.

"Сейчас планируем открытие зимнего сезона. Даты постоянной, четкой нет, потому что все зависит от снега. Мы для себя сделали вывод, что даже если снег выпадет в ноябре или в начале декабря, открывать курорт для горнолыжников смысла особого нет. Поэтому, как правило, начало зимнего сезона у нас происходит где-то в третьей декаде декабря", - сказал Белокобыльский.

Говоря о предстоящем горнолыжном сезоне, гендиректор курорта отметил рост спроса на раннее бронирование и покупку ски-пассов до 30%.

"В этом году мы традиционно открыли pre-sale на ски-пассы в августе с максимальной скидкой, дополнительно для гостей появилась возможность приобрести услуги проката и школы инструкторов на нашем сайте. Скидки на проживание в отелях сейчас составляют от 20% до 30%. Мы видим, что спрос по акции раннего бронирования вырос на 30% по сравнению с прошлым годом", - уточнил спикер.

Кроме того, в 2024 году была внедрена программа лояльности "Роза бонус". Участникам программы были начислены дополнительно 10 тыс. бонусов, которыми можно воспользоваться при приобретении услуг курорта.

По данным пресс-службы курорта, летний сезон продлится на "Роза Хутор" до 5 ноября. Предварительно, с мая по текущий момент курорт принял более 1 млн гостей. Ожидается, что общий показатель превысит прошлогодний на 15%. В течение этого лета курорт принимал около 7 тыс. человек ежедневно.

О курорте

"Роза Хутор" - круглогодичный горнолыжный курорт. Для любителей горных лыж и сноуборда на курорте доступны 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка и учебные склоны.