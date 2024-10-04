Посещение Курильских островов закончилось штрафом для туриста

Японец Матсуда Нориэкэ решил посетить остров Кунашир в качестве туриста. Он прибыл на Курилы из Нагои — столицы японской префектуры Айти. За непродолжительный срок пребывания в России иностранец был привлечен к административной ответственности.

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Отмечается, что турист оформил пропуск для въезда на территорию РФ, однако он прибыл с нарушением оговоренных в документе сроков — в сентябре вместо июля. За это нарушение сотрудники Погранслужбы выписали Нориэкэ символический штраф.

В свободное время японец совершил несколько прогулок по Южно-Курильску и посетил местный краеведческий музей, передает «Южный Федеральный».

В конце июля правительство Японии настоятельно порекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Россию в ближайшее время. Призыв был опубликован в связи с официальным визитом депутата верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в РФ.

Во время пресс-конференции 1 августа генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси был поставлен в неудобное положение, когда ему задали вопрос о позиции властей по вопросу о возобновлении посещений могил предков бывшими жителями Курильских островов.