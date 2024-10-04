Горнолыжные отели в Сочи на новогодние праздники забронированы на 40%

Номерной фонд в отелях горнолыжных курортов Сочи на период зимних праздников уже забронирован на 40%. А ближе к Новому году загрузка гостиниц составит уже 90%. Такой статистикой поделились в администрации города.

© tourdom.ru

«С начала года курорт принял более 6,5 млн гостей. Планируем к ноябрю встретить семимиллионного туриста, а по итогам 12 месяцев побить свой собственный рекорд, приняв 8 млн человек», – рассказал мэр Сочи Андрей Прошунин.

По его словам, темпы бронирования горных отелей на предстоящий зимний сезон уже опережают показатели прошлого года. Если погода не подведет, то туристы смогут встать на лыжи в начале декабря.

Кроме того, для любителей отдыха у моря даже при невысоких температурах на территории Сочи будут организованы 30 зимних пляжей. Их открывают третий год подряд вдоль основных прогулочных зон курорта: в центральном районе, у набережных Хосты, Дагомыса, Адлера, Лазаревского и т. д.

«Наша главная задача – это обеспечить комфортный и безопасный отдых для туристов и горожан. На побережье уже в первый месяц зимы откроем пляжи, разработан и насыщенный календарь событий», – сообщил градоначальник.

Он добавил, что зимой туристов в Сочи будут принимать более 600 отелей, гостиниц и санаториев на 45 тыс. номеров. Что касается горного кластера, то там к началу сезона планируется открыть 170 км лыжных трасс.