Закончен первый этап строительства глэмпинг-парка «Березки»

Сегодня развитию глэмпингов уделяется особое внимание и у нас в регионе, и на уровне страны в целом, поскольку такой вид отдыха становится все более востребованным у туристов. В отличие от традиционного «палаточного» отдыха, в глэмпинге создают полноценные условия проживания. Это готовая гостиничная инфраструктура, которая создается на природе. По профильному нацпроекту на поддержку в реализации таких проектов направлено свыше 70 млн рублей, инвесторы со своей стороны вложили более 80 млн рублей. Их глэмпинги позволят увеличить номерной фонд приема этой категории туристов на 52 единицы.

© 62info.ru

Как отметил инвестор проекта «Березки», гендиректор группы компаний Norke Александр Маслов, на сегодняшний день строительство глэмпинга завершено на 80%. Менее чем за год построены 18 некапитальных деревянных домиков и сейчас ведется их внутренняя отделка, благоустройство зоны отдыха – всесезонных купелей, площадок для барбекю. В скорой перспективе – строительство ресторана, русской бани, зоны ресепшена, велодорожек, организация проката тюбинга.

В ближайшие выходные в глэмпинге пройдет тестовый заезд, а со следующей недели будет полностью готова к сдаче первая линия из шести домиков. Официальное открытие глэмпинг-парка запланировано на середину декабря этого года.

Реализация проекта ведется при поддержке Корпорации развития Рязанской области. В частности, специалисты компании оказали помощь в электрификации глэмпинга в кратчайшие сроки.

В Рязанской области глэмпинги уже работают в «Экопарке Поляны» и в «Окской жемчужине», ведется реализация глэмпинговых инвестпроектов в Рязанском, Касимовском, Спасском, Клепиковском и Шиловском районах.