Названы сроки открытия горнолыжного сезона на курортах Северного Кавказа

Новый зимний сезон на горнолыжных курортах Северного Кавказа планируется открыть в ноябре. Сейчас на курортах ведется подготовка трасс к началу работы.

«В ноябре у нас начало сезона, когда будет нормальный снег и подготовка. Не стоит задача открыть сезон раньше во что бы то ни стало, вопреки требованиям безопасности и качеству. Может, мы чуть позже [многих горнолыжных курортов РФ] начинаем сезон, но зато у нас самый длинный сезон в стране. Мы обычно заканчиваем его вплоть до июля месяца, на Эльбрусе в это время еще катаются», — сообщил ТАСС генеральный директор института развития Кавказ.РФ Андрей Юмшанов на площадке Форума туристических территорий.

Кавказ.РФ управляет туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера на Северном Кавказе.

«FTT-2024: Форум туристических территорий» проходит в ставропольском городе Минеральные Воды с 3 по 6 октября, его участниками стали более 2 тысяч экспертов, представителей бизнеса и инвесторов.

Организаторами форума выступили ГК Sportb2b и «Номос». Федерация рестораторов и отельеров России, Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервисов и Кавказ.РФ являются партнерами мероприятия. ТАСС — генеральный информационный партнер форума.