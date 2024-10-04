Российские мужчины раскрыли свои предпочтения на отдыхе

Российские мужчины разных типажей раскрыли свои предпочтения на отдыхе. Исследование провел сервис по покупке билетов «Купибилет», результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Сначала авторы опроса предложили респондентам определить свой типаж. 36 процентов мужчин назвали себя «масиками» — заботливыми и уважительными партнерами, которые ухаживают, дарят подарки и следят за бытом. 33 процента участников сказали, что им больше всего подходит определение «чечик» — максимально нейтральный парень.

Каждый восьмой (12,5 процента) мужчина ассоциировал себя с типажом «штрих», который характеризует опасных мужчин со склонностями к насилию, вредным привычкам и гиперконтролю. Каждый десятый (11 процентов) назвал себя «скуфом» — мужчиной за 30 с лишним весом, пивным животом и залысинами. Меньше всего (8 процентов) мужчин идентифицировали себя «тюбиками» — на первый взгляд привлекательными и интересными парнями, который оказываются манипуляторами.

В ходе опроса выяснилось, что каждый второй «масик» (57 процентов) и «чечик» (50 процентов) предпочитают путешествия в формате «все включено». При этом 34 процента «скуфов» отметили, что больше всего любят отдых в необычных местах: Австралии, Новой Зеландии, Африке.

По данным исследования, «штрихи» выбирают путешествия по своему городу и соседним областям, так ответили 32 процента опрошенных. Фанатами активного отдыха стали «тюбики» (29 процентов) — они назвали лучшим времяпрепровождением серфинг и скалолазание.

Ранее другой опрос показал, что российские женщины в отпуске тратят больше денег, чем мужчины. Для большинства туристок поездки обходятся в сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.