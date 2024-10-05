Депутаты предложили Минтранс запретить овербукинг на авиарейсах

Российским авиакомпаниям нужно запретить сверхбронирование на рейсах на законодательном уровне. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков и даже направил ее на рассмотрение главе Минтранса Роману Старовойту.

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«Прошу оценить целесообразность внесения изменений в ВК РФ в части введения запрета для авиакомпаний на реализацию билетов на воздушное судно, превышающее количество мест на нем при осуществлении перевозки пассажиров, то есть ввести запрет на овербукинг», – говорится в письме на имя министра.

В тексте указано, что ситуации, когда пассажиры не могут улететь своим рейсом из-за сверхбронирования, вызывают у них стресс и создают целый ряд неудобств. Клиенты авиакомпаний иногда вынуждены ночевать в аэропорту, тратиться на гостиницу или в срочном порядке покупать новые билеты. Соответственно, ограничение овербукинга на законодательном уровне помогло бы предотвратить такие ситуации.

Кроме того, запрет простимулирует перевозчиков к повышению ответственности в работе со своими клиентами, сократит рост нарушений на транспорте и в итоге сделает пассажиров более лояльными к авиакомпаниям. Впрочем, депутат согласен, что ограничения можно не вводить, если обязать перевозчиков выплачивать путешественникам компенсации. Однако их размер вице-спикер не уточняет.

Отметим, что с подобной инициативой на днях выступили и представители Общероссийского объединения пассажиров. Общественники считают, что при овербукинге клиенты авиакомпаний должны получать от 10 до 50 тыс. руб.

Впрочем, многие читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома» такой подход не оценили. Почти 40% респондентов, принявших участие в опросе, ждут от авиакомпаний не компенсаций, а просто хотят летать по купленным билетам и не сталкиваться с овербукингом. Еще 30% согласны взять деньги, если есть возможность подождать следующего вылета. При этом многие отмечают, что в отношении овербукинга российским перевозчикам стоит равняться на европейских коллег.