В Уфе построят всесезонный туристический комплекс

В Октябрьском районе Уфы хотят возвести многофункциональный всесезонный гостинично-туристический оздоровительный комплекс. В его строительство планируют вложить 10 млрд рублей.

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Проект был представлен на инвестчасе в правительстве Башкирии главой ООО «Специализированный застройщик «Четыре сезона-Жилстройинвест» Гульнарой Махмутовой.

Она сообщила, что компания может вложить 5 млрд рублей. На курорте появятся акватермальные зоны и зоны активного отдыха, горнолыжные и тюбинговые трассы, бассейны. На объекте появится 900 новых рабочих мест.

На данный момент уже выполнены геодезические изыскания на площади 90 га, а также был заключен договор «на археологические исследования с учетом полевого этапа работ, камеральную обработку данных, составление техотчета, проведение государственной историко-культурной экспертизы».

Проект имеет статус приоритетного. Инвестор получит налоговые льготы.