Сколько канатных дорог запустят на Северном Кавказе до конца года

На курортах Северного Кавказа в этом году планируют ввести в эксплуатацию пять канатных дорог.

«Мы планируем в этом году сдать пять канатных дорог в наших особых экономических зонах (ОЭЗ). Сегодня мы анонсировали дорогу «Орбита» на курорте «Архыз». Это канатная дорога очень сложная по рельефу, но мы это сделали. Две канатные дороги будут запущены в Чеченской Республике [на курорте «Ведучи"]. И мы верим, что запустимся на «Мамисоне». Никогда еще такое количество технически сложных объектов мы в течение одного года не сдавали», — сообщил накануне руководитель Кавказ.РФ Андрей Юшманов на Форуме туристических территорий.

На курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии работают две туристические деревни, 27 км трасс и 8 канатных дорог. Курорт «Ведучи» - самый молодой из действующих курортов, открытый в январе 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около одного километра для начинающих лыжников. Курорт «Мамисон» строится в Северной Осетии.

«FTT-2024: Форум туристических территорий» проходит в ставропольских Минводах с 3 по 6 октября, его участниками стали более 2 тысяч экспертов, представителей бизнеса и инвесторов. Помимо деловых мероприятий и профильной выставки на форуме состоится профессиональная ежегодная премия.

Организаторами форума выступили ГК Sportb2b и «Номос». Федерация рестораторов и отельеров России, Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервисов и Кавказ.РФ являются партнерами мероприятия. ТАСС — генеральный информационный партнер форума.