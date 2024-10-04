В России с начала года обновили 130 дорог к туристическим объектам

С начала 2024 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние привели 440 км региональных и местных дорог к местам туристического осмотра – уникальным природным комплексам, памятникам архитектуры, культовым сооружениям, историческим достопримечательностям.

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Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"С начала дорожного сезона работы завершили на 130 объектах, ведущих к местам туристического осмотра. Их общая протяжённость составляет 440 км", - рассказал он.

Так, в Ленинградской области обновили участок дороги к Старой Ладоге, которую называют первой столицей Древней Руси. В середине августа здесь завершили ремонт региональной трассы, связывающей Старую Ладогу и Волхов.

Масштабные работы по обновлению туристических маршрутов в этом году проведены и в Санкт-Петербурге. Так, благодаря нацпроекту отремонтировано 800 м Петровской набережной на участке от Каменноостровского проспекта до Петроградской набережной.

В Василеостровском районе привели в нормативное состояние набережную Макарова. Она берёт своё начало от Биржевой площади, где расположена стрелка Васильевского острова. Здесь находится ряд исторических достопримечательностей и памятников архитектуры, например, дом 10 - первый петербургский адрес Петра Ильича Чайковского, где жили художники Иван Крамской и Иван Шишкин.