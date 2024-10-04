Исследование показало рост спроса на активный туризм в РФ

Спрос на водные виды спорта и активный туризм в России растет, за год доля категории "водный спорт и отдых на воде" в структуре расходов на спортивные товары выросла с 12% до 15%. Об этом говорится в результатах исследования компании Platforma (текст есть в распоряжении ТАСС).

"За период с августа 2023 по июль 2024 года доля категории "водный спорт и отдых на воде" в структуре расходов на спортивные товары выросла с 12% до 15% относительно того же периода прошлого года. Эксперты связывают это с популяризацией таких видов спорта, как сапсерфинг и каякинг", - рассказали эксперты.

При этом лидером по-прежнему остаются товары для туризма, рыбалки и охоты, доля которых осталась на уровне 35% от общих затрат россиян на спортивные товары.

"Мы наблюдаем устойчивый рост интереса к активному отдыху и здоровому образу жизни. Рост популярности водных видов спорта и туризма открывает новые возможности для производителей и продавцов спортивных товаров. Мы ожидаем, что эти тренды сохранятся в будущем, что потребует от участников рынка пересмотра ассортимента и разработки новых маркетинговых стратегий", - отметила руководитель продукта "Прогноз спроса" Platforma Елена Титова.

Туристическое снаряжение

Стоимость стандартного "походного набора туриста" в России за год снизилась на 17%. Если в период с августа 2022 по июль 2023 года она составляла 18,9 тыс. рублей, то к июлю 2024 года его цена упала до 15,7 тыс. рублей. Наибольшее снижение цен наблюдалось на туристические кружки и треккинговые ботинки. При этом сильнее всего за указанный период подорожали средства от насекомых (+68%), налобные фонари (+13%), спальные мешки (+12%) и треккинговые палки (+10%), выяснили эксперты.

Согласно исследованию, наибольшие траты на туристическое снаряжение в России приходятся на крупные города. По итогам периода с августа 2023 по июль 2024 года лидерами стали Москва (14% от общих расходов), Московская область (10%) и Санкт-Петербург (6%). Сезонность продаж спортивных товаров по-прежнему проявляется: наибольший спрос фиксируется в весенне-летний период, за исключением категории "зимний спорт", где пик покупок ожидаемо приходится на зимние месяцы.