Базу отдыха на Горьковском море могут превратить в пионерский лагерь

Базу отдыха на берегу Горьковского моря в Нижегородской области, которая сейчас продается под реконструкцию, могут переформатировать в пионерский лагерь для взрослых. Она находится недалеко от деревни Соболиха в Городецком округе и занимает 7 га земли, пишет GIPERNN.RU.

По мнению эксперта рынка коммерческой недвижимости Марины Пылиной, имущественный комплекс может идеально подойти для нового проекта в целях создания уникального формата загородного отдыха в регионе.

Эта база отдыха строилась в советские годы для круглогодичного отдыха и всегда пользовалась популярностью, благодаря удачному расположению среди крупных сосен и прямо у воды.

Марина Пылина уточнила, что пионерский лагерь для взрослых — это новый тренд на рынке коммерческой недвижимости. Он зародился в Челябинске. В Нижегородской области такого еще не было. Поэтому «первопроходцу» с большой вероятностью повезет в реализации такого проекта.

Смысл в следующем: отдых как в детстве, только для взрослых. В этом лагере есть отряды и вожатые, песни у костра, вечерние дискотеки, игры и даже тихий час. Но нет строгих запретов и ранних подъемов.

Тому, кто приобретет участок, придется вложиться в переоформление объекта. Но наличие всей необходимой инфраструктуры точно облегчит задачу. Использовать имущественный комплекс, кстати, можно будет не только как лагерь, но и как загородный клуб, семейную базу отдыха, оздоровительный центр или глэмпинг.

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