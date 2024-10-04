Авиакомпания Nordwind не пустила ребенка в самолет и оставила без отдыха

Роспотребнадзор в Томской области обратил внимание на случай овербукинга на рейсе Nordwind в Махачкалу. В самолете не хватило места для 14-летнего парня.

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По данным пресс-службы ведомства, ребенок собирался лететь на отдых в Дагестан в составе организованной детской группы. Однако во время посадки выяснилось, что кому-то из пассажиров придется остаться в аэропорту. Снять с рейса решили именно юного путешественника.

«Авиакомпания, совершавшая рейс Томск – Махачкала, оштрафована за некачественные услуги. Материалы о нарушении прав пассажира поступили в Управление Роспотребнадзора по Томской области от Транспортной прокуратуры», – сообщили в ведомстве.

Известно, что жалобу в надзорный орган написал отец ребенка. В прокуратуре выяснили, что на маршрут авиакомпания поставил борт, который мог принять 189 пассажиров. А билетов продали на один больше.

В итоге штраф для перевозчика составил всего 35 тыс. руб.

Отметим, что накануне в Госдуму поступило обращение узаконить овербукинг для авиакомпаний. При этом от сверхбронирования предлагается защитить отдельные категории граждан, в их числе как раз несовершеннолетние и участники организованных групп. Кроме того, пассажирам, которые при овербукинге готовы отказаться от полета, перевозчики должны выплачивать финансовую компенсацию от 10 до 50 тыс. руб.