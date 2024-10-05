В Екатеринбурге рассказали о проектах по развитию туризма и жизни в городе

После проведения мотофестиваля «Движение» в Екатеринбурге уровень счастья горожан вырос с 42 % до 96 %. Такой информацией поделился соорганизатор фестиваля Максим Привезенцев в открытой студии «ФедералПресс» на Международном строительном форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

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«Фестиваль – это мероприятие, в котором несколько тысяч людей чувствуют себя неким единым организмом, причем в позитивной коннотации, сопричастными к празднику. 80 тысяч [гостей собрал] фестиваль "Движение". Более того, мы мерили уровень счастья, нанимали социологов и до проведения фестиваля уровень счастья в Екатеринбурге был 42–46, а после фестиваля – 96 %. То есть мы практически удвоили ощущение счастья и любви городу у тех, кто в нем живет», – рассказал Максим Привезенцев.

На форуме 100+ он представил свой проект «Одушевленный ландшафт». Концепция предполагает, например, превращение 32 маяков Сахалина в туристические объекты, что позволит привлечь гостей и деньги в регион.

«Это интересная история, это не только архитектура, но и потрясающие природные ландшафты, а главное – культурологическая составляющая, потому что три эпохи: царская Россия, японская оккупация и Советский Союз воздвигли маяки и создали потрясающий культурный код», – поделился Максим Привезенцев.

Проект реализуется при поддержке властей Сахалина. Первый маяк будет презентован уже летом 2025 года.

Ранее глава управления культуры Екатеринбурга Илья Марков рассказал «ФедералПресс», как столице Урала удается конвертировать культурный код в триггер городского развития.